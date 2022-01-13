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十二届市委深改委第六次会议暨市委财经委第五次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.24 11:30

十二届市委深改委第六次会议暨市委财经委第五次会议召开
江凌主持 徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭参加　　

　　23日，十二届市委深改委第六次会议暨市委财经委第五次会议召开，传达学习习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议、中央全面深化改革委员会第二十五次会议上的重要讲话精神和省委相关会议精神，研究市属企业改革发展、资本市场发展、直播电商产业发展等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了市属企业改革发展工作情况汇报。会议指出，推动市属企业战略性重组和专业化整合，是深化国资国企改革的重要举措。要加大市属企业整合力度，优化企业组织结构，着力实现瘦身健体。要加快市属企业市场化转型步伐，不断完善灵活高效的市场化经营机制，积极推动混合所有制改革和企业上市，持续激发企业发展活力。要提高企业风险管理针对性，坚决守住不发生系统性风险的底线。

　　会议听取了我市资本市场发展情况汇报。会议强调，一个地方的经济发展水平，很大程度上取决于资本发展水平；干部抓经济工作的能力，很大程度上体现在运用资本的能力。要深入学习贯彻习近平总书记关于规范和引导资本健康发展的重要论述，正确认识资本，强化运用资本的意识和能力，充分发挥资本的积极作用。要加快培育多层次资本市场，以政府引导资金撬动社会资本参与科技创新、产业转型，更好促进经济社会高质量发展。要更加注重政府投资项目的市场化策划，争取更多政策性融资。要主动防范化解系统性金融风险，加强对资本的风险管控，不断提升资本治理效能。

　　会议听取了关于加快我市直播电商产业发展的工作汇报。会议指出，直播电商产业作为视频交互传播时代的新兴业态，对洛阳吸引年轻人就业创业、建设青年友好型城市具有重要拉动作用。要加强顶层设计，深入研究网红经济发展规律，搞好产业调研，找准问题短板，明确工作抓手，优化要素供给，完善公共服务，大力培育网红运营专业经纪平台，支持直播电商集聚区建设、产业链打造、特色模式创造和产业深度融合，着力打造中西部地区有影响力的直播电商之城。

　　徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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