江凌到河南科技大学调研座谈

23日，市委书记江凌到河南科技大学调研，并围绕思政课教学改革创新与青年学生代表座谈交流。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于思政课改革的重要指示精神，把落实立德树人根本任务摆在首位，提高思想政治教育的针对性实效性，推动高校思想政治工作高质量发展。

江凌在河南科技大学调研座谈时强调

把落实立德树人根本任务摆在首位

提高思想政治教育的针对性实效性

23日，市委书记江凌到河南科技大学调研，并围绕思政课教学改革创新与青年学生代表座谈交流。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于思政课改革的重要指示精神，把落实立德树人根本任务摆在首位，提高思想政治教育的针对性实效性，推动高校思想政治工作高质量发展。

江凌首先来到河科大马克思主义学院，深入了解学科建设、师资力量等情况，指出要进一步改善思政课教师评价体系，坚持以教学为核心，强化对思政课教学实绩和思想政治工作实践的考核评价，引导思政课教师潜心从教、热心从教，把更多精力放在优化课堂教学上。来到教师备课室，江凌与正在学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想概论相关内容的教师交流心得体会，勉励广大思政课教师要及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话、指示和文章精神，在深入读原文、悟原理的基础上，紧密结合党的十八大以来我们国家经济社会发展的伟大实践，在真正学明白、想明白的基础上，把道理讲深、讲透、讲活，更好用党的创新理论成果武装青年一代。

在学校综合教学楼，江凌实地观摩《中国共产党的领导地位是历史和人民的选择》主题思政课智慧教室现场教学。他同该校思想政治教育专业191班的青年学生一起就座，认真倾听并参与课堂讨论。随后，江凌围绕青年学生喜欢什么样的思政课、如何更好引领青年一代思想价值取向等问题，与青年学生代表面对面座谈交流。

江凌强调，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。高校阶段是青年思想走向成熟的关键节点，提升高校思想政治工作质量效果，对培养堪当民族复兴重任的时代新人具有重要意义。要强化政治属性，落实立德树人根本任务，加强核心价值观引领，大力倡树正确的政治取向、价值理念，引导青年学子坚定不移听党话、跟党走。思政课的本质是讲道理，重点是对学生的有效引导，要始终坚持从学生中来、到学生中去，深入了解学生的思想实际，从学生思想困惑和关注重点入手，坚持导向性，找准切入点，做好解疑释惑，达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的育人效果。要注重方式方法，转变固有思维，更好把握当代青年成长规律，深入研究当代青年参与表达意愿强、注重圈层文化交往和垂直领域社交等代际特点，积极适应当代青年思维习惯，不断优化课程设置、完善教材体系、丰富教学手段，把以理服人与以情感人统一起来，切实增强思政课思想性、理论性和亲和力、针对性。

江凌还围绕青年学生关心关注的青年友好型城市建设、平台型创新城市建设、“双一流”高校建设等内容，与大家亲切交流。他勉励同学们要有理想信念，在政治上更加坚定，把个人理念融入时代主题，努力成为有家国情怀、有大爱大德、有担当精神的时代新人；要有真才实学，珍惜在校时光，掌握更多科学方法，注重培养研究问题、解决问题的思维模式，为未来成长发展打牢坚实基础；要有健全人格，明晰奋斗目标，端正人生态度，多读书、多交流、多思考，不负韶华，不负时代，不负人民，努力在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献青春力量。

王飞、王军等参加调研座谈活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)