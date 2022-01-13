洛阳市委常委会召开会议

23日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要文章精神，研究科技创新、产业发展、人才引育、基层党组织建设、“万人助万企”活动等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要文章精神

研究科技创新、产业发展、人才引育等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

23日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要文章精神，研究科技创新、产业发展、人才引育、基层党组织建设、“万人助万企”活动等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

江凌指出，要深入学习领会习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》，正确认识和把握实现共同富裕的战略目标和实践途径，坚持以富民为导向，提高经济增长的就业带动力，发挥好第三次分配作用，提升基本公共服务水平，切实把“蛋糕”做大做好、切好分好；正确认识和把握资本的特性和行为规律，更好发挥资本在社会主义市场经济条件下的积极作用，支持和引导资本规范健康发展；正确认识和把握初级产品供给保障，坚持节约优先，增强资源生产保障能力，切实保障农产品供给安全；正确认识和把握防范化解重大风险，坚持底线思维，强化安全意识，着力避免发生重大风险或危机；正确认识和把握碳达峰碳中和，坚持稳中求进、逐步实现，加快能源结构、产业结构调整，坚定不移走好绿色发展之路。

会议指出，去年以来，市委统筹谋划、加快推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，总体进展有力有效，但仍存在落实力度不够、推进效果不理想等问题。各级各部门要千方百计抓好既定工作落实，紧盯“三项重点工作”，进一步明确牵头市级领导，用好市委督查委员会机制，发挥好纪委监委作用，细化项目清单和责任人、责任单位，加强日常调度，及时跟进督察，对落实不力、担当不足、进展缓慢的要从严问责，引导各地各部门集中精力抓落实，确保市委确定的重点任务落到实处。

会议听取“十四五”十件大事涉及创新领域的重大创新平台、伊滨科技城建设情况汇报。会议指出，要健全市委科创委常态化工作推进机制，加强对创新平台建设、科技体制改革等重点工作的研判调度，更好推动创新引领发展取得实效。要站位打造全市创新发展主引擎的高度，统筹更多资源支持伊滨科技城建设，加快编制产业空间规划，积极主动破解工作瓶颈，加快提升区域创新发展竞争力。要抓好龙门实验室、郑大洛阳校区、智慧岛等重大创新平台建设，积极推进规上工业企业研发活动全覆盖，着力打造高能级创新平台矩阵。

会议听取全市产业发展工作情况汇报，强调要围绕市委市政府确定的十大产业集群，积极推动一批重大招商引资项目尽快落地，紧盯重点龙头企业，抓好关联产业招商，积极加快传统优势产业转型升级，完善产业发展考评体系，加快推动产业集群化发展，为实现万亿级经济总量目标提供强有力支撑。

会议听取了全市“万人助万企”活动推进情况汇报。会议指出，各级领导干部要躬身入企、主动服务，积极协调解决制约企业发展的重大关键问题，有效提振企业发展信心。要因企施策、精准帮扶，既稳住经营困难企业，帮助其加快转型脱困，又高度关注高成长性企业，支持其抢抓机遇、迅速做大做强。要聚焦十大产业集群涉及的重大项目，加大突出问题协调调度力度，最大限度为企业发展、项目建设创造良好条件。要坚持问题导向，把解决企业具体问题作为出发点和落脚点，及时完善惠企政策，不断优化营商环境。

会议还研究了我市“1+22”人才引育一揽子政策，审议了《洛阳市创建“五星”支部引领乡村治理实施办法》《洛阳市创建“五星”支部引领城市基层治理实施办法》。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)