栾川县大王庙村：盘活文化资源 焕发经济新活力

23日，在栾川县潭头镇大王庙村，阳光洒在一座座稻草泥包裹的老房子上，一片金灿灿。古宅间、古桥上、古井旁都有游客拍照“打卡”，大家边走边看，沉浸在这片秀雅风光之中。

23日，在栾川县潭头镇大王庙村，阳光洒在一座座稻草泥包裹的老房子上，一片金灿灿。古宅间、古桥上、古井旁都有游客拍照“打卡”，大家边走边看，沉浸在这片秀雅风光之中。

李家大院

“来了乡村运营企业，村里好多人都在自己家里就了业。”村民蔡艳芝说，本在家中务农的她，现在有个新身份——导游。她说，该村有娃娃桥、文曲桥等多座古石桥，还有古树、古井、古官道等众多文化遗存，村里的古宅院李家大院、孙家大院等还曾作为抗战时期河南大学农学院、林学院的校舍，历史文化资源非常丰富。“俺们村以前可叫‘文曲村’！”蔡艳芝骄傲地说。

特色四合院民宿

“大王庙村的文化资源真不少，整合、盘活、利用好可不容易。”该村整村运营师洛阳百芳研学旅行服务有限公司总经理石彩芳说，为厘清可利用的文化资源，团队几乎走遍大王庙村的每家每户，最终整理出大致方案。