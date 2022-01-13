22日，市委召开疫情防控工作分析研判会，认真落实省委省政府部署要求，分析当前疫情形势，梳理疫情防控工作中的问题短板，对扎实做好疫情防控工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开疫情防控工作分析研判会

聚焦外防输入 强化精准防控

着力把防控成效转化为发展优势

江凌主持 徐衣显参加

22日，市委召开疫情防控工作分析研判会，认真落实省委省政府部署要求，分析当前疫情形势，梳理疫情防控工作中的问题短板，对扎实做好疫情防控工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议指出，经过全市上下共同努力，目前洛阳疫情形势总体平稳，但随着暑假来临、高考中考和“三夏”大忙在即，学生、返乡乡亲等群体流动集聚增加，外防输入风险加大，加之奥密克戎变异株传播力和隐匿性更强，疫情防控形势依然复杂严峻。各级各部门要始终保持头脑清醒，把外防输入作为防控工作重点，坚决守住长周期不发生规模性疫情的底线，努力把防控成效转化为发展优势。

会议强调，要全面梳理防控漏洞和新的风险点，切实增强防控工作针对性。扎实做好中高风险地区返乡人员风险管控，倡导非必要不返乡，对确需返乡人员严格落实提前报备、核酸检测、隔离管控、健康监测等要求，防止失管漏管；做好交通运输领域风险防控，细化高速公路服务区管理，完善货运车辆和司乘人员闭环管理，做到疫断其路、货畅其流；加强红码人员防控管理，落实基层责任，及时发现报告，尽快闭环转运；加强医院发热门诊管理，在患者核酸检测结果未反馈前严格按要求隔离留观；做实返乡人员提前报备和居家隔离，从严落实赋码管理和“三天两检”等要求，在核酸检测结果未反馈前不得随意活动；做好中高考期间疫情防控，细化预案举措，加强考生、涉考工作人员闭环管理和健康检测，确保考试安全有序。要加强防控基础能力建设。常态化做好外出返洛人员、外来人员、高风险岗位人员等重点群体核酸检测，依托社区卫生服务中心等公共服务场所，优化布局核酸采样点，提高核酸检测能力和赋码解码效率；加快推进集中隔离点建设，确保隔离点数量充足、符合标准、管理规范；完善救治医院和方舱医院配套设施，全面提高应急收治能力；加快推进戴口罩、扫场所码、返乡报备、居家隔离等措施地方立法，强化法律约束，形成全社会参与支持疫情防控的强大合力；统筹公安、卫健等力量，配强具有实战经验的流调队伍，提高流调溯源能力；采取有效措施加快老年群体疫苗接种，最大限度降低感染风险。要高效统筹疫情防控和经济社会发展。加强经济运行调度，高度关注服务业领域助企纾困，动态调整防控措施，在严格落实疫情防控措施、确保安全的前提下，保障企业正常生产、项目正常建设、商贸正常经营，努力保持经济运行在合理区间，切实把来之不易的防控成效转化为实实在在的发展优势。

徐衣显、王军、刘冠瑜、贺敏、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)