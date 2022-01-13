20日至21日，我市举行全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，观摩交流各县区落实城市提质“351”工作举措的经验做法，对做好下步工作进行安排部署，动员全市上下以创建全国文明典范城市为统领，全面推进城市提质，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

我市举行全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会

江凌、徐衣显、杨骁、吴中阳、杨炳旭出席

20日至21日，我市举行全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动及推进会，深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，观摩交流各县区落实城市提质“351”工作举措的经验做法，对做好下步工作进行安排部署，动员全市上下以创建全国文明典范城市为统领，全面推进城市提质，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。

20日，市委书记江凌、市长徐衣显和市委副书记、政法委书记杨骁分别带队，分三组深入各县区开展观摩活动。21日召开的推进会上，江凌出席并讲话，徐衣显主持会议，杨骁部署具体工作，吴中阳、杨炳旭出席会议。

初夏时节，绿意愈浓。20日，观摩组成员利用一整天时间，深入现场观摩督导各县区全国文明典范城市创建和城市提质工作，看亮点、学经验、找差距、促提升，进一步统一了思想、深化了认识，坚定了推进全国文明典范城市创建和城市提质工作的信心决心。

江凌指出，城市提质是市委市政府立足洛阳实际确定的全局性重点工作。去年以来，各县区认真落实市委市政府部署要求，采取有力措施、着力抓好落实，城市提质工作取得初步成效，城市聚合创新资源的能力和综合竞争力持续提升。同时也要看到，我市文明城市创建和城市提质工作还存在不少问题。各地各部门要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，坚定既定思路，查找问题短板，加大工作力度，推动文明城市创建工作持续争先晋位，城市提质工作不断迈上新台阶。

江凌强调，要以文明城市创建统领城市提质，始终把思想政治引领和思想道德建设摆在首要位置、贯穿工作始终，既有效推进城市基础设施升级，又积极推动市民思想道德素质、社会文明程度、城市治理水平提升，实现文明创建和城市提质融会贯通。要把社区创建作为文明城市创建的主要抓手，把文明创建的出发点和落脚点放在社区，调动更多社区群众参与其中，真正以社区文明程度、生活品质的提升促进城市形象的整体提升。要坚定不移推进公共服务进社区，补上社区服务短板，提升社区生活品质，让群众就近享受高水平服务，把以人民为中心的发展思想落到实处。要把城市提质与产业发展统筹起来，通过高质量城市建设打造高品质生活环境，吸引更多风口产业和优秀人才落地，不断提升城市产业竞争力。要把争取青年作为城市提质的重要目标，在城市建设中更多关注青年特点、需求和体验，打造有利于青年就业创业的平台，建设年轻人喜欢的新型社区，不断提升城市与青年的契合度。

江凌强调，要抓好重大基础设施建设，既建好机场、高铁、城市快速路等基础设施，也抓好新能源汽车充电桩、加氢站等新基建建设。要抓好社区服务设施建设，把握生活服务多元化的发展态势，谋划建设集医疗卫生、养老服务、文化娱乐等功能于一体的邻里中心，打造高水平社区服务综合体；加快社区体育公园布局建设，以“片区、社区、居民小区”为单位，构建多中心、多层级、多节点的社区体育运动服务体系，因地制宜布局不同规模运动设施，推动全民健身服务覆盖全民、服务全民、造福全民。要抓好老旧小区改造，在做好环境整治的基础上，把物业管理作为重中之重，因区施策解决管理难题；多措并举破解资金难题，推进加装电梯工作；把小区治理作为关键举措，改革体制机制，实施流程再造，推动小区治理由传统方式向现代方式转变，抓好党组织领导下的社区志愿组织、自治组织、自乐组织建设，形成共建共治共享的良好格局。要抓好棚户区连片改造，把自建房为主体的危旧住宅区作为重点，坚持标本兼治，既开展安全风险隐患大排查大整治，又从长远出发制定治本之策，因地制宜改造提升，不断改善群众生活环境。要抓好市政微改造，聚焦道路游园、绿地广场、背街小巷、农贸市场等城市公共空间，坚持小切口，实施微改造，不断提升精细化管理运营水平。

江凌指出，要加大项目谋划力度，各县区结合发展所需、短板弱项，增强项目谋划前瞻性，尽快梳理确定项目清单，形成用项目建设实际成效评判各县区发展质效的良好导向。加大资金筹措力度，增强投融资意识，有效整合资源，加强包装策划，引入社会资本，积极对接政府专项债券，用足用好国开行等政策性金融，有效破解项目建设资金难题。加大督导调度力度，建立常态长效工作推进机制，加强日常研判调度，定期开展督导检查，加大通报、约谈、问责力度，有效激发工作动力、传导工作压力。加大行政审批服务力度，下放审批权限，优化工作流程，提升审批效率，加强综合执法，更好调动基层积极性，为项目建设提供好用地、规划、文物等审批服务保障。加大城市领域立法工作力度，紧盯城市更新、城市安全、城市管理等重点难点问题，坚持小切口立法，深入开展立法调研，更好支撑城市提质工作不断取得新成效。

就做好全国文明典范城市创建暨城市提质工作，会议指出，要认真落实城市提质“351”工作举措，以精神文明建设为核心，突出思想引领、问题导向、社区文明创建，不断深化文明城市创建。要以重点项目为支撑，开展交通枢纽建设、城市风貌提升、青年安居乐业、城市治理提升、县城建设提质行动，推动城市建设提质升级。要强化责任落实、督导问责、协作配合，实现文明创建与城市提质深度融合，不断提高群众获得感幸福感安全感。

会议播放了《创建全国文明城市典范城市暨城市提质工作专题片》《全国文明典范城市创建工作督导问题曝光片》；三个观摩组分别作了点评，洛龙区、栾川县、宜阳县作典型发言，伊滨区、偃师区伊洛街道作表态发言；通报了2022年以来文明城市创建常态化考核情况，并为成绩优秀的城市区、街道颁奖。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。在洛相关市级领导，市文明委和城市提质工作领导小组成员单位、市直相关部门主要负责同志等在主会场参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李三旺 孙小蕊）