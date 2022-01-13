洛阳市委理论学习中心组举行集体学习

19日，市委理论学习中心组举行集体学习，围绕树牢安全理念、强化风险意识、全面提升防灾减灾救灾能力，采取实地调研、辅导授课、研讨交流相结合的方式，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，进一步树牢人民至上、生命至上理念，推动各级各部门扎实做好防汛备汛工作，确保全市安全度汛。

市委理论学习中心组举行集体学习

树牢安全理念 强化风险意识

全面提升防灾减灾救灾能力

江凌主持 王鹏祥作辅导报告 徐衣显、杨骁、吴中阳出席

19日，市委理论学习中心组举行集体学习，围绕树牢安全理念、强化风险意识、全面提升防灾减灾救灾能力，采取实地调研、辅导授课、研讨交流相结合的方式，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作的重要指示，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，进一步树牢人民至上、生命至上理念，推动各级各部门扎实做好防汛备汛工作，确保全市安全度汛。

市委书记江凌主持并讲话。省气象局党组书记、局长王鹏祥应邀作辅导报告。徐衣显、杨骁、吴中阳出席。

此次集体学习分三个阶段举行。在第一阶段，江凌率市委理论学习中心组成员和市直相关部门负责同志到市气象局调研，深入人工影响天气指挥中心、气象防灾减灾指挥中心，察看气象预测预报能力建设情况，与偃师区气象局、基层人工增雨站点进行视频连线，对更好发挥气象部门防灾减灾“第一道防线”作用提出要求。在第二阶段，王鹏祥围绕“认识天气气候规律，科学应对极端天气可能造成的灾害事故”，作专题辅导报告，深入解读习近平总书记关于气象工作的重要指示精神，系统分析区域气象灾害特征，对防范气候之险、用好气候之利，助力副中心城市建设提出有针对性的意见建议。在第三阶段，部分市领导和市直相关部门负责同志就认真汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训、扎实做好今年防汛工作作了发言。

江凌指出，防灾减灾救灾事关人民群众生命财产安全。各级各部门要切实树牢安全理念、强化风险意识，深入贯彻习近平总书记重要指示，始终坚持人民至上、生命至上，在现代化建设进程中更好统筹发展和安全，深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，坚决克服麻痹思想，切实用大概率思维有效应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，全力守护人民群众生命财产安全。

江凌强调，要深入研判风险隐患，高度重视城市内涝风险防范，扎实做好山洪地质灾害风险排查整治，加强尾矿库、头顶库、淤地坝安全监控和值班值守，提高伊洛河防洪能力，坚决守住防汛安全底线。要加强气象监测预警能力建设，提高精准预测预报水平，为提前科学应对灾害提供技术支撑。要坚持把提前避险、及时抢险作为防范应对灾害的关键，完善会商研判机制，强化应急救援能力，确保一旦发生险情能提前避险、及时抢险，最大限度减少人民群众生命财产损失。要深入细致研究本地区本行业防灾减灾救灾工作，做到风险隐患心中有数、防范举措精准有效。要狠抓工作落实，紧盯预案制定、防汛备汛、灾后重建、小流域“两清一护”、防汛应急演练、群众转移避险等重点，确保做实做细做到位。各级党员领导干部要下沉一线、靠前指挥，做到一线掌握情况、一线发动群众、一线做实工作，及时补短板、强弱项、堵漏洞，确保全市安全度汛。

会议第二阶段以视频形式举行，各县区设分会场。在洛市委理论学习中心组成员，市直相关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)