李俊贤：精益求精搞科研 严谨治学育新人

“工作认真”“一丝不苟”“治学严谨”……许多与李俊贤院士共事过的同事这样评价他。

“工作认真”“一丝不苟”“治学严谨”……许多与李俊贤院士共事过的同事这样评价他。

黎明化工研究设计院科技规划部副主任程磊曾当过李俊贤院士的秘书。近日在接受记者采访时，程磊说，李俊贤院士对研究工作极为严谨，在他看来这是科学研究的基本准则，平常跟他汇报工作不能说模棱两可的话。

“我觉得、我估计、可能是……这些都不行，必须有详尽的资料、具体的数据，否则肯定很难过关。”程磊说，李俊贤院士对数据要求十分严格，每当技术材料递到李俊贤院士手上，他总是字斟句酌，对每个疑点都不放过。

一次，为了对产品宣传有利，课题组的一名同志把产品性能指标写得高了一些，李俊贤院士看完报告一下子火了：“搞科研怎么能这么干！科学实验结果是什么，报告就写什么，绝对不能掺杂水分！”

程磊说，李俊贤院士对设计、技术、计算和实验报告、设计图纸等，件件都要仔细推敲，善于发现别人难以发现的问题，而一旦发现问题，就要找出深层次原因并立即改正。

李俊贤院士自己这么做，对学生也是这样要求的。一次，为分析一项实验失败的原因，当时已80多岁高龄的李俊贤院士不顾冬季严寒，与学生一起在寒冷通风的实验室里待了一整天，直至问题解决。

河南科技大学化工与制药学院讲师芦雷鸣曾是李俊贤院士的学生，他回忆说：“一次在论文里，我引用的文献不够严谨。为了审查这篇论文，李俊贤院士把论文所引用的参考文献原文找出来仔细阅读并指出了问题。”

“多年来，我一直被李俊贤院士身上的精神感动着，这种精神也在潜移默化地影响着李俊贤院士周围的人。”芦雷鸣说，从那以后，无论是论文还是实验，每个数据、每个符号、每个观点他都反复揣摩，细心求证。

在李俊贤院士的言传身教下，黎明化工研究设计院先后涌现出一批严谨细致、甘于奉献的科研团队和科研工作者，他们以李俊贤院士为榜样，通过不懈努力，取得了一项又一项科研成果。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张云众）

李俊贤金句：“搞科研就是要实事求是，来不得半点马虎，最怕的就是‘差不多’。”