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洛阳市委召开会议部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 21:09

市委召开会议部署巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
巩固拓展脱贫攻坚成果
推动乡村振兴取得新成效
江凌讲话 杨骁参加

　　12日，在收听收看全省2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进会议后，市委接着召开会议，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，对扎实做好巩固脱贫攻坚成果考核评估发现问题整改，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴提出要求。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　江凌指出，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保不发生规模性返贫，是党中央最关心的一件大事。市委立足实际提出乡村振兴“151”工作举措，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务。去年以来，全市上下扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守住了不发生规模性返贫的底线，但从国家和省考核评估发现问题情况看，我市在金融扶持、产业发展、项目资金管理等方面还存在不足和差距。下一步，各级各部门要提高政治站位，牢记“国之大者”，正确处理和把握巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴的关系，以更加扎实的工作确保巩固拓展好脱贫攻坚成果，以更加积极的作为确保全面推进乡村振兴落地见效。

　　江凌强调，要较真碰硬抓好考核评估问题整改，严格压实整改责任，对涉及洛阳的具体问题要照单全收、不折不扣整改落实，对共性问题要举一反三，从制度机制层面采取有效措施，尽快补齐短板弱项，着力提高整改实效。要深入研究推进乡村振兴重点工作，持续抓实乡贤返乡创业，更好促进乡村特色产业发展；因地制宜推进集镇建设，深刻把握乡村演变规律和人口转移趋势，立足区位条件、产业基础、功能定位等，合理确定集镇建设规模，适度推进扩容提质，坚决防止盲目建设；加大土地流转力度，发展适度规模经营，有效带动乡村布局调整、农民持续增收；全面开展“五星”支部创建，将其作为各级党委(党组)书记抓基层党建的重点工作，鼓励基层党组织干事创业、争星晋级，不断提升治理能力。要抓好考核评估成果运用，严格兑现奖惩，引导广大党员干部以过硬的政治品格和工作作风，把脱贫攻坚成果巩固住、拓展好，推动乡村振兴不断取得新成效。

　　杨骁、韩治群等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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