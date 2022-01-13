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直播倒计时！洛阳牡丹妇产医院邀您关爱女性健康
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2022.05.12 10:54

　　从懵懂青春的少女，到刚强勇毅的母亲、再到风韵犹存的妇女……人生的不同阶段，如何更好关爱自己，为女性健康建立起一道科学的安全防线？不妨看这里。

　　今日14时30分，“懵懂 青春 刚毅 风韵”——洛阳牡丹妇产医院成立十五周年公益直播将在洛阳网视频号直播间正式开播，洛阳网主播菲菲带您“云”探院，走进洛阳首家LDR产房、医疗级月子会所、医美产康中心，共同探讨女性一生的健康问题。

　　据悉，本场直播活动将围绕女性一生中所经历的青春期、育龄期、更年期等阶段，聚焦青春期常见问题、产科问题、产后健康管理和妇科疾病问题，邀请专家现场访谈，进行健康知识普及，为女性健康“加码”。

　　除“干货”满满的健康知识外，参与直播互动，将有机会获得价值5056元的“华之鲵月子宝娃娃鱼”营养大礼包、2399元的apple watch SE智能手表、1540元的sk2护肤精华露、空气炸锅等丰厚大礼。

　　准时锁定洛阳网视频号直播间，抢互动好礼，与菲菲一起关爱女性健康，守护美丽绽放。(洛报融媒·洛阳网见习记者 刘雪琦 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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