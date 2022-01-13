洛阳市委常委会召开会议

10日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话和指示精神；传达省委十一届三次全会精神；听取我市贯彻落实省委“十大战略”工作推进情况汇报，研究市委“十四五”十件大事涉及“三农”、民生领域相关工作。市委书记江凌主持会议。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话和省委十一届三次全会精神

会议对贯彻落实省委“十大战略”、扎实推进市委“十四五”十件大事相关工作提出要求

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

10日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话和指示精神；传达省委十一届三次全会精神；听取我市贯彻落实省委“十大战略”工作推进情况汇报，研究市委“十四五”十件大事涉及“三农”、民生领域相关工作。市委书记江凌主持会议。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议强调，要深入学习习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作、审议《国家“十四五”期间人才发展规划》时的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，认真落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，在稳住经济基本盘的同时，着力推动创新引领发展，加强工作统筹，有效管控风险，奋力在新的发展赛道上赢得更大主动，在经济发展主战场实现更大作为。要深入学习习近平总书记在中共中央政治局第三十八次集体学习时的重要讲话精神，深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识，提高资本驾驭能力，善用资本市场手段，提升资本治理能力，有效防控重大风险，切实发挥资本作为重要生产要素的积极作用。要深入学习习近平总书记在中共中央政治局常委会会议分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作时的重要讲话精神，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，始终保持头脑清醒，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，扎实做好常态化疫情防控工作，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果。

会议指出，要深入贯彻省委十一届三次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，努力在全市上下营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以更加扎实有效的工作迎接党的二十大胜利召开。

会议强调，锚定“两个确保”，全面实施“十大战略”，是省委省政府立足新发展阶段确定的重大部署要求。市委确定的产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，与省委“十大战略”一脉相承。要把落实省委“十大战略”作为重要政治任务，领悟精神实质，系统思考谋划，做好结合转化，以市委“三项重点工作”为抓手统筹“十大战略”落实，加强统筹调度，优化专班设置，细化项目清单，严格督导问责，确保省委“十大战略”部署要求落实见效。

会议听取了市委“十四五”十件大事涉及美丽乡村建设、现代化三甲医院建设及医疗资源扩容和均衡布局、现代化高中建设及教育改革和教育资源优化布局等情况汇报。会议指出，要坚持以乡村运营为抓手推进乡村建设，按照分类指导、分批推进、分级创建的机制，鼓励基层组织有战斗力、农民群众有积极性的村先行先试，分批推进全市达标村创建全覆盖；把美丽乡村建设与乡村运营结合起来，前置运营理念，做强乡村产业；把乡村建设与集镇建设结合起来，把握乡村演变规律和人口流动特点，合理确定集镇建设规模，适度推进集镇扩容提质。要聚焦打造城市医疗高地，加快现代化三甲医院和国家区域医疗中心建设，着力形成与副中心城市定位相匹配的医疗服务能力；聚焦做强县域医疗服务水平，科学确定县级医院等级定位，加快推进紧密型县域医共体建设；聚焦提升基层卫生服务能力，加快推进医疗公共服务进社区；坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，规范民营医院发展，更好满足群众就医需求。要突出抓好基础教育发展，加快推进城乡教育资源优化布局，以现代化高中建设为突破口，重构重塑高中教育，着力实现制度建设、师资队伍、办学水平的“脱胎换骨”；深化教育改革，统筹抓好“县管校聘”改革、校长职级制改革、课堂改革等重点工作，充分调动各方面积极性主动性创造性；建好用好教师发展中心，持续加强教师培训，整体提升教育教学水平。

会议原则通过了《关于推进政务服务改革的若干举措》。会议强调，要聚焦审批流程再造，持续深化“三集中三到位”改革，加快推进政务服务标准化，规范设置综合窗口，打通数据壁垒、加强工作协同，提高窗口人员素质，优化提升服务质量，切实做到所有审批事项进大厅、所有窗口事项窗口解决，着力构建审批更快捷、办事更高效、服务更周到的一流政务环境。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)