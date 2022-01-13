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市委召开经济运行调度会 专题研究政府专项债券争取利用工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.07 21:02

市委召开经济运行调度会
专题研究政府专项债券争取利用工作
江凌讲话 徐衣显出席

　　7日下午，市委召开经济运行调度会，专题研究政府专项债券争取利用工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

　　会议听取了我市专项债券争取利用情况特别是工作中存在的短板及下步工作打算汇报。与会市领导及市直部门负责同志坚持问题导向，结合工作实际，对改进提升政府专项债券争取利用工作提出针对性建议。

　　江凌指出，当前，经济发展方式发生了根本性变化，正在加速由要素驱动向创新驱动转型，直接融资在经济工作中的作用越来越大；地方政府投融资工作也发生了根本性变化，政策性金融发挥的作用越来越大。地方经济工作水平在很大程度上取决于投融资水平，干部抓经济工作的能力在很大程度上体现为运用资本市场的能力。各级各有关部门要深刻认识到政府专项债券是落实积极财政政策的重要抓手，切实转变观念，强化投融资意识，提升用好政府专项债券的能力水平，有力助推经济社会持续平稳健康发展。

　　江凌强调，要迅速组建市级层面政府专项债券争取利用工作专班，深入研究政策，加强统筹调度，在发挥财政部门牵头作用的同时，进一步强化各行业主管部门的责任，推动市县两级积极做好项目收集组织、谋划包装，形成工作合力。要明确工作目标，坚持问题导向和结果导向相结合，千方百计破瓶颈、解难题，抢抓政策机遇，既在今年尽可能争取更多政府专项债券限额，又及早谋划明年工作，力争更多项目入库，确保专项债券争取利用工作走在全省前列，与洛阳的经济规模、城市地位相适应。要扎实做好项目谋划，聚焦市委市政府既定重点工作，深化与专业中介服务机构的合作，加强对省有关部门的沟通汇报，加大督导考核力度，力争更多项目进入国家、省项目库，为争取专项债券资金支持奠定良好基础。要统筹做好政策性融资工作，深化与国开行等金融机构的战略合作，为创新发展提供良好金融支撑。

　　徐衣显、李新建、王军、孙延文、魏险峰、侯占国等出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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