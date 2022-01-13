7日，市委书记江凌深入市公安局和公安基层单位调研，并主持召开座谈会，研究公安工作。

江凌在调研公安工作时强调

深化警务机制改革 加强公安队伍建设

坚决维护国家政治安全和社会大局稳定

杨骁参加

7日，市委书记江凌深入市公安局和公安基层单位调研，并主持召开座谈会，研究公安工作。他强调，公安机关要坚定扛牢政治责任，高度关注社情民意，突出抓好警务机制改革、公安队伍建设、科技手段支撑等重点工作，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定，不断开创洛阳公安工作新局面。

江凌来到珠江路派出所、珠江路街面警务站，详细了解警务机制改革、基层基础建设等情况，指出要合理优化警务资源配置，着力推动重心下移、警力下沉、保障下倾，不断提高街面见警率，更加有效地守护平安、服务群众；坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好群众自治力量，努力构建矛盾纠纷多元化解机制。在涧西分局情指联勤合成作战中心，江凌现场察看“情指勤舆”一体化建设，并通过视频系统实时察看防疫交通卡口执勤、一线接处警情况，指出要加强大数据等现代科技手段建设，整合数据资源，深化实战应用，着力打造风险防控全面精准、决策指挥高效顺畅、警务数据融合共享、警种优势合成作战、网上网下同步应对的新型警务运行模式。在市公安局民意感知中心，得知公安机关对执法、服务、管理对象进行全口径回访，实现由随机抽查向全面复查、由内部监督为主向群众监督为主的转变，江凌给予肯定，勉励大家坚持以人民为中心，优化拓展回访渠道，真正把评价权交到群众手中，不断提高公众满意度。

随后，江凌主持召开座谈会，听取公安工作汇报。他指出，去年以来，全市公安机关坚决贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要论述，着力转变思想观念，在警务机制改革、打击各类犯罪、参与疫情防控等方面扎实工作，展现了战斗力，取得了新成效。今年，我们党将召开二十大，创造安全稳定的政治社会环境意义重大。全市公安机关要在市委领导下，深入贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央重大决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚定扛牢政治责任，更加关注社情民意，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

江凌强调，要深化警务机制重构性改革，坚持问题导向，积极借鉴先进地区经验，聚焦做实基层警务，科学合理配置警务资源，进一步理顺派出所与警种部门、派出所与乡镇(街道)的关系，推动警务运行更加高效；全面提高社会面见警率，强化街面治安巡逻防控，提高处置效率，发挥震慑效应，切实增强群众安全感；完善多警种合成作战机制，科学设置警种，强化分工协作，着力打造“情指勤舆”一体化实战化警务运行机制。要提高公安工作专业化水平，优化民警队伍结构，常态化开展警务训练，加强各警种专业能力建设，坚持科技兴警，加快补齐科技手段、专业人才等方面短板，着力锻造高素质过硬公安铁军。要按照纪律部队标准，从严加强公安队伍纪律建设，始终坚持以政治建设为统领，毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，确保“刀把子”牢牢掌握在党和人民手中；认真践行群众路线，坚决克服特权思想，自觉接受人大监督、检察机关法律监督和群众监督，做到严格规范公正文明执法；巩固深化政法队伍教育整顿成果，持续推进顽瘴痼疾整治，以忠诚干净担当的良好形象、维护安全稳定的实际行动展现新时代洛阳公安队伍的精气神。

杨骁、王军、张武清等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)