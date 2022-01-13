江凌在嵩县、汝阳调研

6日，市委书记江凌深入嵩县、汝阳调研，强调要把实施乡村振兴战略作为现代化建设的重中之重，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴取得更大成效。

江凌在嵩县、汝阳调研时强调

持续巩固拓展脱贫攻坚成果

推动乡村振兴取得更大成效

6日，市委书记江凌深入嵩县、汝阳调研，强调要把实施乡村振兴战略作为现代化建设的重中之重，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴取得更大成效。

坚持以富民为导向发展乡村特色产业，是落实乡村振兴“151”工作举措的出发点和落脚点。在嵩县木植街乡张槐村，江凌实地察看羊肚菌基地建设情况，了解该村通过“三变”改革引导村民发展柴胡种植等产业的情况。嵩县车村镇两河口村，已形成集黄精良种培育、高产种植、技术推广、产品研发、生产销售于一体的产业发展模式。江凌实地察看该村黄精种植基地建设，叮嘱相关负责同志要扩大种植规模，努力打造伏牛山黄精特色中药材品牌。江凌还来到车村镇返乡乡贤创业示范园，察看入园企业运营情况，与返乡创业者交流，希望车村镇发挥区位优势，着力提升集镇建设水平，用好农村电商等平台，实现产业发展和人口聚集的良性互动。

调研途中，江凌临时停车，到嵩县黄庄乡石楼村察看脱贫攻坚成果巩固拓展情况，随机走访崔章、郭富平等动态监测户，详细询问收入、就医、养老等政策落实情况。得知嵩县创新推出“托牛所”新举措，采取“合作社+农户”的方式发展肉牛养殖，带动困难群众增收，江凌对此给予肯定。他指出，要因地制宜发展肉牛养殖等特色产业，以村为单位组织专业合作社，有效提高群众抗风险能力，带动更多群众靠发展养殖稳定增收；要健全防止返贫动态监测和帮扶机制，确保脱贫人口和监测对象返贫致贫风险动态清零。江凌还深入木植街乡阜康社区调研易地搬迁后续扶持、社区管理和联合党支部建设情况。

嵩县车村镇天桥沟村党支部，是江凌的党支部工作联系点。时隔半年多再次来到这里，江凌得知该村通过“三清两建”进一步盘活资源，引入专业运营商发展民宿等产业，今年村集体收益有望突破20万元，他十分欣慰。江凌指出，农村广阔天地大有可为，乡村振兴舞台也大有作为，要抢抓政策机遇期，持续做大村集体经济增量，带动村民稳定增收致富。他还深入该村的杨春等动态监测户家中走访，勉励他们在帮扶单位支持引导下，靠勤劳双手持续增收、走向富裕。

在汝阳县刘店镇红里村，江凌走进由返乡乡贤创办的蛋鸡养殖场，深入了解项目建设运营情况，勉励企业负责人进一步扩大养殖规模，完善企业与农户、村集体利益联结机制，有效助力乡村振兴。他还到村民赵胜伟家走访，商讨发展特色养殖等增收良策，并现场接待来访群众。江凌还到刘店镇枣园村三才艾业有限公司察看艾草加工产业发展情况，听取农旅融合产业谋划情况汇报，指出要引入运营商搞好项目策划，有效盘活特色资源。

汝阳县三屯镇东保村积极落实乡村振兴“151”工作举措，2021年村集体经济收入达300余万元。江凌深入该村香菇种植基地、旱稻农业田园综合体、肉牛养殖场等地，深入了解该村产业发展情况。在村老年幸福院，江凌与马花、胡根喜等入住老人亲切交流。大家纷纷表示，各类服务十分周到，也能彼此照应，打心眼里感谢党的好政策。江凌指出，要建立完善更具特色的农村养老模式，为老人生活起居提供更优质环境和高质量服务。江凌对东保村“三变”改革、产业发展、社会治理等工作给予肯定，希望该村“两委”班子全心全面谋发展、惠民生，把产业做得更大、把村庄建得更美、让群众生活得更好，奋力蹚出乡村振兴的新路子。

王军、韩治群、宗玉红等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)