4日，市委召开疫情防控工作视频会议，认真落实省委省政府部署要求，分析研判当前疫情形势，对扎实做好疫情防控工作提出要求。市委书记江凌出席并讲话，市长徐衣显主持。

市委召开疫情防控工作视频会议

增强防控工作针对性有效性

最大限度降低疫情输入风险

江凌讲话 徐衣显主持

4日，市委召开疫情防控工作视频会议，认真落实省委省政府部署要求，分析研判当前疫情形势，对扎实做好疫情防控工作提出要求。市委书记江凌出席并讲话，市长徐衣显主持。

会议指出，当前，全国疫情呈现多点散发、多链传播的特点，郑州本轮疫情存在较大的外溢风险，洛阳外防输入面临较大压力，疫情防控形势依然复杂严峻。各级各部门要认真落实省委省政府部署要求，坚持问题导向，全面查摆疫情防控工作存在的突出问题和薄弱环节，补短板、堵漏洞，切实把防控工作做得更扎实、更细致，坚决守住长周期不发生规模性疫情底线。

会议强调，要增强疫情防控工作针对性，紧盯中高风险地区，加强入市高速公路、国省道干线等交通卡口管理，从严查验管控车辆人员，切实筑牢外防输入坚固防线；加强中高风险地区来(返)洛人员管理，对4月24日以来有郑州市旅居史的来(返)洛人员全面追溯管控，严格做细社区报备和健康监测，避免发生社区传播。要扎实做好中心城区全员核酸检测和县城、重点集镇核酸检测，坚持“应检必检、不漏一人”，优化现场组织，提高采样效率，对特殊群体实行登门服务，着力消除疫情隐匿传播风险。要做好平急转换准备，充实配强具有实战经验的流调力量，足额储备集中隔离点，严格隔离点和隔离转运管理，做好隔离病区准备和方舱医院建设，进一步提高收治能力，确保一旦发生疫情能高效完成平急转换。要做好重点人群管理，加强铁路职工及家属的社区管理，严格物流货运等高风险岗位人员防控，有针对性做好学校师生等重点群体防控，确保疫情风险早发现、早处置。要坚持问题导向，系统检查存在问题，加快补齐短板弱项，既坚决避免因工作落实不到位导致的疫情输入和传播风险，又高度警惕新出现的各类潜在风险，不断优化完善疫情防控举措，最大限度降低疫情输入风险；注重总结经验教训，充分发挥哨点作用，合理增设社会面核酸检测采样点，加强赋码解码管理，切实提升常态化疫情防控工作水平。

王军、孙延文、贺敏、张武清等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)