江凌督导检查建筑安全工作

3日，市委书记江凌深入部分县区督导检查建筑安全工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神，从严抓好建筑安全风险隐患排查整治工作，全力保障人民群众生命财产安全。

江凌在督导检查建筑安全工作时强调

抓好建筑安全风险隐患排查整治

全力保障人民群众生命财产安全

3日，市委书记江凌深入部分县区督导检查建筑安全工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故的重要指示精神，从严抓好建筑安全风险隐患排查整治工作，全力保障人民群众生命财产安全。

洛龙区太康东路街道二郎庙村、西工区洛北街道东下池村均有生产经营性自建房。江凌先后深入两个城中村，实地检查村民自建房安全风险隐患排查整治工作开展情况，现场指出存在问题，对做好下步工作提出要求。他强调，要压实属地责任、行业监管责任、建筑物所有权人责任、建设队伍责任和有关机构审批责任，积极引入能力过硬、责任心强的专业检测机构，对问题建筑逐栋开展专业评估，找准找全突出问题和薄弱环节，确保整改措施精准到位。要标本兼治，既对城中村内建筑安全风险隐患开展拉网式、地毯式、起底式排查，着力抓好安全隐患整改，又要从长远出发制定治本之策，因地制宜通过整体改造提升、局部微改造等措施，有效提升本质安全水平。

涧西区一拖23号街坊5号楼为20世纪80年代建成的砖混结构建筑，目前被鉴定为危楼，所有住户已搬离，正在实施整改。江凌实地察看该小区改造提升和危房整改情况，详细询问小区沿街住宅“破窗开店”等问题，叮嘱相关负责同志进一步细化方案，抓好安全检测、危房拆除、常态管理等工作，高度重视住宅小区“住改商”等房屋内部结构改变带来的安全隐患，不断改善群众生活环境，保障好人民生命财产安全。

伊川县城关街道北府店社区，不少居民家中生产经营性自建房存在加盖现象，社区沿街还有多家教育托管机构。江凌深入部分托管机构及民宅检查，并实地察看伊川县直第二小学、城关街道第一初级中学建设管理情况，详细了解学生日常学习生活情况。他强调，教育是重大民生工程，伊川要始终坚持教育优先发展战略，在补欠账补短板上下更大功夫，持续优化城乡教育资源布局、提高教育供给质量，更好满足城乡群众日益增长的教育需求。要加大规划监督执法力度，紧盯“二合一”“三合一”场所违规住人等突出问题，对学校、教育托管机构等各类人员密集的功能建筑深入开展排查整治，坚决果断采取措施，立查立改、边查边改，有效消除风险隐患，切实守好安全底线。

王军、孙延文、张玉杰等参加督导检查活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)