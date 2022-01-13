5月1日，在收听收看省委视频会议后，市委接着召开视频会议，深入学习贯彻习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示和李克强总理的批示要求，就落实省委省政府部署，扎实做好建筑安全风险隐患专项排查整治工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

市委召开视频会议

切实增强责任感

提升本质安全水平

江凌讲话 杨骁出席

5月1日，在收听收看省委视频会议后，市委接着召开视频会议，深入学习贯彻习近平总书记对湖南长沙居民自建房倒塌事故作出的重要指示和李克强总理的批示要求，就落实省委省政府部署，扎实做好建筑安全风险隐患专项排查整治工作提出要求。市委书记江凌主持会议并讲话。

江凌指出，安全责任重于泰山。各级领导干部要始终做到责任在肩，认真学习、深刻领会习近平总书记重要指示，切实增强“时时放心不下”的责任感，统筹好发展和安全两件大事，持续提升本质安全水平。要强化风险意识，提升敏锐性敏感度，见微知著，迅速行动，切实做到躬身入局、守土尽责；各级党政主要领导要亲力亲为、主动作为，始终把安全生产牢牢抓在手上，常态化开展隐患排查整治，形成层层负责、岗岗有责、人人担责的工作格局；要养成深入研究工作的习惯，对事关安全的每一项工作都要深入研究，推动各项部署要求落实落细落到位。

江凌强调，要着力抓好居民自建房等建筑安全风险隐患专项排查整治。认真落实国家、省部署要求，细化工作方案，加强督导指导，以用以对外经营、事关公共安全的建筑为重点，紧盯没有手续或手续不全、私自改建加建、房屋内部结构改变后有重大安全隐患、危旧房等问题，通过“行政力量+专业力量”相结合的方式，开展拉网式、地毯式、起底式排查，立查立改、边查边改，发现问题一律先关后改，确保5月底前排查完毕，6月底前完成排险除患。要专题研究居民自建房规范管理工作，行业监管部门要分类施策，立法部门要积极开展立法调研，着力加大执法力度，从根本上有效解决居民自建房管理难题。

江凌要求，要举一反三，警钟长鸣，切实抓好重点领域安全生产工作，确保“二合一”“三合一”场所违规住人问题坚决整改到位，扎实开展人员密集场所消防隐患排查，加强燃气管道和易燃易爆场所安全管理，未雨绸缪守好应急防汛安全底线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议以视频的形式召开，各县区设分会场。杨骁、王军、孙延文、张武清、曲海滨、吴志军等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)