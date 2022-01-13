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市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.26 22:17

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记近期重要讲话精神
研究安全生产、城市提质、交通枢纽建设等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

　　26日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在海南考察时的重要讲话和在《求是》杂志上发表的重要文章《促进我国社会保障事业高质量发展可持续发展》精神，研究安全生产、城市提质、交通枢纽建设、重点民生实事落实等工作。市委书记江凌主持会议。徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

　　会议指出，要认真学习习近平总书记在海南考察时的重要讲话精神，深刻领悟和把握总书记一以贯之关心关注的“国之大者”，结合洛阳实际抓好贯彻落实，加快推动高质量发展。要加快科技体制机制改革，加大科技创新和成果转化力度；把制度集成创新作为核心，加快自贸区建设；坚持富民导向，在产业生态化和生态产业化上下功夫，做强做大乡村特色产业；实施更多有温度的举措，统筹做好减负稳岗扩就业、义务教育均衡发展等工作；严格落实常态化防控措施，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

　　会议强调，要深入学习习近平总书记关于促进社会保障事业高质量发展可持续发展的重要论述，深刻认识社会保障面临的新情况新问题，加快健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。要深化社会保障制度改革，加快构建“五级四类”城乡养老服务体系，协同推进“三医联动”；健全社会保障基金监管体系，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金等违法行为；加强社会保障精细化管理，完善社会保险关系登记和转移接续措施，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。

　　会议指出，中央和省委高度重视安全生产工作。要把隐患排查整治作为关键抓手，强化“隐患就是事故”的理念，把安全生产责任落实到岗到人，把市场主体自我排查和专业机构检查结合起来，健全重大隐患责任追究制度，推动安全生产形势持续好转。

　　会议听取城市提质和全国文明典范城市创建工作进展情况汇报。会议指出，要坚持问题导向，加强对城市提质和全国文明典范城市创建的工作统筹，以文明创建统领城市提质，不断提升城市功能品质和精神内涵。要建立健全统筹调度机制、考核通报机制、督导问责机制，形成有效推动工作的强大合力。要抓好城市更新基础工作，积极开展城市更新立法调研。要抓好老旧小区改造、公共服务进社区、畅通城市交通、整治交通秩序等重点工作，不断提升老百姓获得感。

　　会议指出，抓好“十四五”十件大事中涉及交通枢纽建设的中心城区快速路网和市域高速路网建设、呼南高铁焦洛平段建设、洛阳机场三期改扩建工程等工作，对提升洛阳城市竞争力具有重要作用。各级各相关部门要提升站位，加强专班工作统筹，加快前期工作进度，创新投融资模式，力争尽快实现突破。要完善中心城区快速路网，推动快速路便捷连通环城高速，不断畅通城市内部循环；积极谋划实施一批重点高速项目建设，进一步织密全市域高速路网；加快呼南高铁焦洛平段前期工作进度，提高高铁龙门站枢纽功能，尽快打通连接京津冀、长三角和珠三角的高铁新通道；按照打造枢纽机场定位，加快推进机场三期改扩建工程，有效提升洛阳机场吞吐能力。

　　会议听取了一季度重点民生实事落实情况汇报，强调要加强年度民生实事与“十四五”十项重点民生实事衔接，加强人大监督，倾听群众呼声，切实把好事办好、实事办实，不断提升人民群众获得感幸福感。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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