洛阳市疫情防控指挥部召开专题会议 研究保障物流畅通促进产业链供应链稳定工作

25日晚，市疫情防控指挥部召开专题会议，传达全国、全省保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神，研究我市贯彻落实工作。市委书记江凌主持会议。

市疫情防控指挥部召开专题会议

研究保障物流畅通促进产业链供应链稳定工作

江凌主持 徐衣显出席

25日晚，市疫情防控指挥部召开专题会议，传达全国、全省保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议精神，研究我市贯彻落实工作。市委书记江凌主持会议。

按照“人民至上、聚焦重点、分类施策、规范流程、公开透明、狠抓细节”的总要求，我市认真落实国家、省有关部署，结合洛阳实际，统筹疫情防控和保通保畅，初步拟定了全力畅通交通运输通道、实现智能化快速查验、优化核酸检测服务、强化沿途服务保障、便捷入洛报备渠道、优化通行管控、分类精准闭环管理、启用全国统一样式通行证、收(发)货企业精准对接服务等具体措施，着力促进产业链供应链稳定，做到疫断其路、货畅其流。会议听取相关情况汇报，与会市领导、市直相关部门负责同志就完善相关措施作了发言，提出意见建议。

会议指出，确保物流畅通和产业链供应链安全稳定，事关经济社会发展全局和疫情防控、社会稳定大局。各级各部门要提高政治站位，坚决把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，坚决贯彻国务院“十条举措”和省疫情防控指挥部“十六条措施”，坚持问题导向，破解突出难题，努力找准疫情防控和经济社会发展的平衡点，实现民生托底、货运畅通、产业循环，为维护人民群众正常生产生活秩序和经济社会持续稳定运行提供有力保障。

会议强调，要便捷入洛报备，完善技术支撑，加强宣传引导，提高政策宣传针对性实效性，让更多货运司机知晓报备渠道和程序，做到提前报备，提升查验效率。要全力畅通交通运输通道，按国家、省要求科学设置疫情防控检查点，加强高速卡口查验力量建设，确保交通主干线畅通。要优化卡口设置，适度增加高速口通行车道，设置货运车辆专用道，按已报备和未报备对下站车辆实施分类查验，对重点区域来洛人员采取不下车取样模式进行核酸检测，最大限度提高通行效率；在高速站点设置固定工作用房，增加核酸检测工作人员数量，提高卡口工作人员补贴，加密人员更换频次，为一线人员提供良好服务保障。要加快启用全国统一样式通行证，为重点企业物资运输车辆申办更多通行证，加快新旧证件过渡转换，为重点物资运输提供良好保障。要加强高速公路服务区管理，全面推广车辆分类停放，司乘人员严格佩戴口罩，暂停服务区堂食服务，守牢外防输入的前沿关口。

市长徐衣显出席会议并对做好具体工作提出要求。王军、孙延文、贺敏等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)