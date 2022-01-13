昨晚，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十六次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，就贯彻落实省委部署要求、扎实做好“五一”假期疫情防控工作进行部署。

市委召开疫情防控工作专题会议

把工作着力点放在外防输入上

减少疫情对经济社会民生的影响

江凌讲话 徐衣显出席

昨晚，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十六次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，就贯彻落实省委部署要求、扎实做好“五一”假期疫情防控工作进行部署。

市委书记江凌指出，近期国内疫情防控形势依然严峻复杂，加之“五一”假期临近，人员流动频繁，聚集性活动增加，给疫情防控工作带来新的挑战。各级各部门要认真贯彻落实省委部署要求，坚决克服麻痹大意、松劲心态，毫不放松抓好疫情防控，把各项重点工作抓得更细更实更到位。要把工作着力点放在外防输入上，抓好卡口管理、人员报备、公共场所管理等重点工作，随时做好平急转换的准备，努力用最小代价实现最大防控效果，尽最大努力减少疫情对经济社会发展和民生领域的影响。

就做好“五一”假期疫情防控工作，江凌强调，要做实来(返)洛人员报备和报备后管理工作，压实属地政府责任和个人主体责任，强化网格管理，推动党员干部经常深入群众宣传疫情防控政策要求，常态化掌握网格内群众有关情况，提醒外出返回人员及时报备，有效减少防控漏洞；加强来(返)洛人员抵洛后有效管控，从严落实赋码管理和“三天两检”等要求，确保核酸检测结果未出前居家监测、不得随意流动。要确保平急转换准备更加充分，按要求备好应急指挥场所，备足应急隔离点，由公安部门牵头建强流调队伍，着力形成联合指挥、专班运作、协同作战的格局。要严防卡口管控漏洞，在加强外地车辆查验的同时，对本地车辆严格查验行程卡，确保不漏一车一人，努力实现通行效率和严格查验的有效统一。要加强医院发热门诊管理，确保发热门诊就诊患者全部进行核酸检测，在核酸检测结果未反馈前按要求留观或采取相应隔离措施，发挥好发热门诊哨点作用。要加强健康码管理，完善技术支撑和平台建设，增强赋码精准度，提高解码效率，确保健康码管理更合理更高效。要加大疫苗接种覆盖范围，加快推进老年群体疫苗接种，提高疫苗接种率，构筑全民免疫屏障，有效降低感染风险。

会议以视频的形式召开，各县区设分会场。徐衣显、何伟、李新建、王军、孙延文、侯占国、贺敏等出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)