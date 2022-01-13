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江凌督导检查防汛工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 15:46

江凌在督导检查防汛工作时强调
紧盯重点部位做到未雨绸缪
坚决守住应急防汛安全底线　　

　　25日，市委书记江凌深入中心城区部分水灾害防御重点区域，督导检查防汛工作。他强调，各级党员领导干部要深入一线指挥调度，推动各相关部门紧盯重点部位，做到未雨绸缪，坚决守住应急防汛安全底线。

　　洛河凌波大桥段南岸去年雨季局部水毁，目前正在实施修复工程，计划5月整体完工。江凌实地察看洛河险工段修复工程进度，现场指出存在问题，对优化施工方案、加快工程进度提出要求。他强调，要在抓好堤坝加固的同时，着力提高迎水坡抵水强度，加固凌波大桥桥墩基台，做好河道平整疏浚，提高整体防洪能力。

　　在洛龙区文仲大道与滨河南路交叉口、瀍河区启明东路铁路桥涵等城市低洼积水点，江凌认真察看地形走势，了解雨污管网铺设情况，逐一明确积水点改造责任人，要求尽快整改提升到位。他指出，要结合滨河南路改造工程，及早实施文仲大道雨水管网提升工作，推动雨水管道直通大明渠，统筹抓好周边管网清淤，提升应急排水能力；要优化启明东路雨水管道设计方案，有效打通“卡脖子”段，积极推动雨污分流改造，有效保障强降雨时行人和非机动车通行安全。

　　西工区东陡沟治理工程瀍涧大道段目前未与涧河连通，存在无法排涝、雨水外溢隐患。江凌实地察看该段河渠治理工程进展，与相关负责同志共商破解瓶颈之策。他指出，要转变思路，创新模式，采用“预制箱涵+单幅施工”方案，用最短时间完成东陡沟跨瀍涧大道段施工任务，最大程度减少工程建设给群众带来的影响。

　　邙山渠北关段去年因暴雨受损，目前已完成修复。瀍河区还同步对沿岸环境实施综合治理，改造提升两侧道路，广受周边群众好评。江凌对该工程治理效果给予肯定，要求相关负责同志抓好后续工作的完善提升，进一步加固地势较低区域的堤坝护坡，不断提升防汛能力。

　　按照市委市政府部署要求，24日以来，伊川、汝阳、洛宁、栾川、嵩县等县以镇村为单位，纷纷组织群众开展暴雨山洪等自然灾害应急撤离演练，不断提升防汛指挥调度水平，提高群众安全防范意识和避险自救能力，为科学、有序、高效应对自然灾害积累了宝贵经验。

　　王军、张玉杰等参加督导检查活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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