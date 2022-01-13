23日，全市一季度经济形势分析会召开，总结一季度经济工作，分析研判当前经济形势，部署二季度经济工作，全力确保上半年实现“双过半”，为实现全年红奠定坚实基础。

全市一季度经济形势分析会召开

保持清醒 增强信心 抓住关键

全力确保上半年实现“双过半”

江凌讲话 徐衣显部署工作 杨骁出席

23日，全市一季度经济形势分析会召开，总结一季度经济工作，分析研判当前经济形势，部署二季度经济工作，全力确保上半年实现“双过半”，为实现全年红奠定坚实基础。

市委书记江凌出席并讲话。市长徐衣显作工作部署。杨骁及相关市级领导出席会议。

江凌指出，今年以来，全市上下认真落实省委、市委关于做好经济工作的部署要求，真抓实干、攻坚克难，做了大量富有成效的工作，主要指标持续向好，经济运行总体平稳，实现了良好开局。各级各部门要全面辩证看待当前经济形势，既保持头脑清醒，充分认识当前经济运行面临的诸多不确定因素，积极应对经济下行压力，更好统筹防疫防汛和经济社会发展，争取更大发展主动；又增强工作信心，用足用好中央和省出台的有利于稳增长的政策举措，充分把握沿海企业向中西部布局契机，瞄准风口产业方向，集中精力抓产业、抓招商、抓发展，着力推动既定重大项目落地，加快实现换道领跑。

江凌强调，要抓好关键工作，下更大功夫研究经济运行，确保把工作抓到点子上。要抓好高成长性中小企业提质倍增计划，深入开展“万人助万企”活动，强化企业帮扶和要素保障，鼓励金融机构有针对性地创新金融产品，支持企业迅速做大做强。要加大企业技术改造力度，用好省市支持政策，创新投融资模式，帮助更多企业通过技术升级提升发展质量效益和竞争力。要加快重大项目落地，统筹整合市场资源，加大招商引资力度，下决心把龙头企业、优质项目引进来。要抓好十大产业集群招商，完善产业链图谱和招商路线图，充分发挥龙头企业带动作用，不断提升招商引资精准度和实效性。要注重用好政策性金融，聚焦棚户区改造、集镇建设等重点领域，加强项目谋划，争取更大支持。要抓好肉牛等畜禽养殖业发展，用好省级扶持政策，探索生态散养模式，促进农业增效农民增收。要着力扩大线上消费，大力发展电子商务，着力实现“买全国、卖全国”。要着力盘活闲置物业和低效用地，引进更多优质企业和项目，培育新的经济增长点。要加快智慧岛创新社区和标准化厂房建设，打造一流公共孵化平台，集聚更多高成长性中小企业。要有效防范化解经济领域重大风险，保障经济持续健康发展。

就抓好二季度重点经济工作，徐衣显指出，要突出问题导向、目标导向，攻坚克难、乘势而上，全力以赴实现时间任务“双过半”，为实现全年红目标奠定坚实基础。一要着力抓调度、提质效。完善经济运行调度机制，通过指标查问题、补短板、强弱项，精准施策、科学应对，确保经济运行保持在合理区间。二要着力抓项目、强支撑。扎实开展“三个一批”活动，全力扩大有效投资，聚焦重点领域，高效对接争取专项债，做好项目储备，强化要素保障，确保签约项目早落地、开工项目早投产、投产项目早达效。三要着力抓帮扶、优服务。常态化深入开展“万人助万企”活动，落实惠企助企政策，保障物流运输通畅，科学做好环保管控，积极解决用工稳岗问题，加快清欠企业账款，大力推动企业降成本，千方百计保住市场主体。四要着力防风险、守底线。统筹好疫情防控、防汛抗旱和经济社会发展，有效防范化解经济领域重大风险，积极推动房地产市场健康发展，促进经济平稳增长、持续向好。

会议通报了一季度经济运行情况。西工区作交流发言，新安县作表态发言。各县区党政主要负责同志，市直相关部门主要负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李迎博)