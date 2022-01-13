昨日，在收听收看全省防汛工作视频调度会后，市委书记江凌主持召开会议，认真落实省委省政府部署要求，分析研判防汛形势，部署下一阶段防汛重点工作。 扎实做好防汛准备工作 全力以赴确保安全度汛

江凌对做好防汛工作提出要求 徐衣显参加相关会议 昨日，在收听收看全省防汛工作视频调度会后，市委书记江凌主持召开会议，认真落实省委省政府部署要求，分析研判防汛形势，部署下一阶段防汛重点工作。 江凌指出，根据气象分析研判，今年我市发生极端天气和暴雨洪涝灾害的概率较大，防汛形势依然复杂严峻。各级各部门要认真落实省委省政府部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，切实用大概率思维应对极端天气和极有可能发生的重大自然灾害，提早谋划做好防汛准备工作，全力以赴确保安全度汛。 江凌强调，要加快在建水利工程建设，确保6月底前完成影响行洪安全的“两清一护”治理任务。要全面排查重点水利设施安全运行状况，重点对伊洛河河道、黄河堤防、水库大坝和附属设施、尾矿库、城市防洪渠闭环体系等设施，加强风险隐患治理，确保工程发挥作用。要加强伊洛河偃师段夹河滩区域防洪排涝能力建设，着力提高洪水过流能力。要做好危旧房屋排查整治，针对山洪地质灾害易发区，以村为单位开展全面排查，该加固的尽快加固，难以保障安全的要下决心转移安置群众，坚决消除安全隐患。要认真检查城市低洼内涝地段防洪排涝工程，清淤疏浚排水管网、排涝河渠，增置移动泵站设施，有效提升防洪排涝能力。要全面做好中心城区和县城地下工程设施防汛排查，紧盯地铁、隧道、地下车库、地下商场等关键部位，强化应急排涝措施，备足备好防汛物资，一旦出现险情，该关停的果断关停，该疏散的及时疏散。要提前做好应急避险安置点准备，注重发挥基层民兵作用，预置抢险力量，提高服务水平，有效保障安置群众防疫安全和基本生活。要加强预警监测和会商研判，保持与黄委会等部门沟通衔接，统筹开展流域和水库调度，提早做好分级应急响应机制宣传，使全社会能够根据应急响应等级，及时果断采取应对措施，不断提升安全防范意识和避险自救能力。 徐衣显及相关市级领导等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李迎博)