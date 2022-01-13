洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌与三六零集团总裁张备等举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.23 18:10

打造全国重要数字安全产业发展高地
江凌与三六零集团总裁张备等举行工作会谈

　　23日上午，市委书记江凌与来洛考察的三六零集团总裁张备及深圳企业家考察团一行举行工作会谈，就加快项目建设、深化战略合作进行深入交流、达成广泛共识。

　　会谈中，深圳市航盛电子股份有限公司董事长杨洪、深圳市普乐方文化科技股份有限公司董事长江民中、深圳市易瑞生物技术股份有限公司副总裁肖昭理、杭州聚川环保科技股份有限公司董事长张正军、奇医天下大数据科技(珠海横琴)有限公司副总经理陈静分别介绍企业基本情况，并与我市相关部门、企业就深化合作进行沟通交流。

　　大家一致认为，洛阳产业基础坚实、文化底蕴深厚，当前正围绕建强副中心、形成增长极，着力推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，奋力推动风口产业发展，经济社会发展呈现良好态势，地企合作潜力巨大、空间巨大。要着力推动洛阳与三六零集团已签约项目落地，加快打造全国重要的数字安全产业发展高地，尽快形成引领示范效应，带动三六零集团上下游合作企业来洛投资发展。要围绕洛阳产业优势和产业重点发展方向，梳理需求、抢抓机遇、深化对接，力争尽快形成一批合作成果，不断巩固拓展地企共赢发展。要聚焦高水平建设洛阳科技产业社区，积极对接深圳企业资源，引进一批中小微企业和优质孵化器、平台公司，在洛培育更多高成长性中小企业，为洛阳高质量发展提供有力支撑。

　　会谈后，张备、杨洪、江民中受邀成为洛龙区产业发展智库首席专家。

　　王军、张玉杰、侯占国等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳又“出圈”！外交部发言人赵立坚...
  • 洛阳公布平台城市建设2022年细化措施 ...
  • 江凌与中钢洛耐管理团队举行工作会谈
  • 孟津区：瀍河复流生态美 水清岸绿春意浓
  • 伊滨区中德产业园二期项目加紧推进
  • 栾川“童话小镇”本月底对外开放
  • 骄傲！龙门石窟文物入围全国博物馆“...
  • 国内首座智能控温花棚 中国国花园锦...
  • 洛阳3家省级产业研究院建设方案通过专...
  • 原正商城专线“升级”成208路公交 明...
    		•
    百姓呼声
    隋唐大运河文化博物馆拟定于5月18日开放
    老城区状元府邸小区自来水里消毒水味道大
    精彩图片
    九大色系新品种牡丹盛...
    西苑公园牡丹盛开 游客...
    藏在洛博里的“牡丹”
    九洲池里牡丹香
    精彩热帖

    梦幻

    南山芍药花正开

    虽败犹荣 后期牡丹

    杜鹃花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605