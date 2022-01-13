23日上午，市委书记江凌与来洛考察的三六零集团总裁张备及深圳企业家考察团一行举行工作会谈，就加快项目建设、深化战略合作进行深入交流、达成广泛共识。

23日上午，市委书记江凌与来洛考察的三六零集团总裁张备及深圳企业家考察团一行举行工作会谈，就加快项目建设、深化战略合作进行深入交流、达成广泛共识。 打造全国重要数字安全产业发展高地

江凌与三六零集团总裁张备等举行工作会谈 23日上午，市委书记江凌与来洛考察的三六零集团总裁张备及深圳企业家考察团一行举行工作会谈，就加快项目建设、深化战略合作进行深入交流、达成广泛共识。 会谈中，深圳市航盛电子股份有限公司董事长杨洪、深圳市普乐方文化科技股份有限公司董事长江民中、深圳市易瑞生物技术股份有限公司副总裁肖昭理、杭州聚川环保科技股份有限公司董事长张正军、奇医天下大数据科技(珠海横琴)有限公司副总经理陈静分别介绍企业基本情况，并与我市相关部门、企业就深化合作进行沟通交流。 大家一致认为，洛阳产业基础坚实、文化底蕴深厚，当前正围绕建强副中心、形成增长极，着力推进产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，奋力推动风口产业发展，经济社会发展呈现良好态势，地企合作潜力巨大、空间巨大。要着力推动洛阳与三六零集团已签约项目落地，加快打造全国重要的数字安全产业发展高地，尽快形成引领示范效应，带动三六零集团上下游合作企业来洛投资发展。要围绕洛阳产业优势和产业重点发展方向，梳理需求、抢抓机遇、深化对接，力争尽快形成一批合作成果，不断巩固拓展地企共赢发展。要聚焦高水平建设洛阳科技产业社区，积极对接深圳企业资源，引进一批中小微企业和优质孵化器、平台公司，在洛培育更多高成长性中小企业，为洛阳高质量发展提供有力支撑。 会谈后，张备、杨洪、江民中受邀成为洛龙区产业发展智库首席专家。 王军、张玉杰、侯占国等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)