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江凌与广发银行郑州分行副行长钱朝晖举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 18:28

　　21日，市委书记江凌与来洛考察的广发银行郑州分行副行长钱朝晖一行举行工作会谈，双方围绕深化政银合作事宜进行深入交流。

　　双方表示，要紧扣洛阳发展定位和重点工作，发挥广发银行特色优势，进一步聚焦洛阳、深耕洛阳，加大信贷支持力度，以高质量金融服务为洛阳建强副中心、形成增长极作出更大贡献。广发银行郑州分行将精准分析洛阳市场需求，聚焦科技创新、高成长性中小企业和国有投融资平台等细分领域，有针对性地开发金融产品，提供更多差异化服务，更好发挥金融支撑作用。洛阳将加强地方信用体系建设，着力营造良好金融生态，吸引更多金融机构参与洛阳副中心城市建设，努力实现互利共赢发展。

　　广发银行郑州分行副行长林钧，市委常委、统战部部长、副市长李新建等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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