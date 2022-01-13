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龙门实验室建设运营推进会召开 江凌主持 樊会涛出席
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 18:28

　　21日上午，市委书记、龙门实验室理事长江凌主持召开龙门实验室建设运营推进会。中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛出席会议。

　　龙门实验室揭牌以来，已组织召开了实验室理事会第一次会议，编制了年度工作计划，征集了部分重点科研项目，并积极推进与洛阳现有科研机构、重点企业的科技合作交流，着力探索实验室体制机制创新。该实验室围绕争创国家实验室、支撑洛阳产业发展两大任务，在课题筛选、效果评价、成果转化、收益分配、组建团队、聚合资源等方面开展了一系列运营谋划。

　　会上，江凌向樊会涛颁发了龙门实验室主任聘书。会议听取了龙门实验室建设进展和运营谋划等情况汇报，与会人员结合工作实际作了发言，对积极推进龙门实验室建设提出意见建议。

　　会议指出，建设龙门实验室是省委省政府聚焦融入国家战略科技力量体系、重构重塑省实验室体系的重要组成部分，是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台。要提升站位，加强统筹，抓好科研管理人员配备和引进，做实“五大科创中心”等研发平台，发挥好战略咨询委员会、学术委员会等的作用，积极推动过渡科研办公场所及早交付使用，按照“一流科创社区”标准高起点抓好伊滨科技城实验室总部规划建设，统筹做好各类保障，精准确定首批科研项目，确保龙门实验室尽快实现实质性运转，更好引领带动洛阳乃至全省创新发展。

　　会议强调，要明确目标定位，立足新型研发机构的定位，统筹组织开展基础研究和应用研究，更加侧重科研成果产业化，更加注重与洛阳产业深度结合，有效助推创新成果转化。要创新人事管理体制，采用更灵活的人事薪酬制度，着力引进一批高端人才，更加善于柔性引才用才，充分调动科研人员积极性主动性。要有效聚合创新资源，既要建强“五大科创中心”，又要以科研项目和课题为纽带，用好揭榜挂帅制度，加强与洛阳大院大所大企业的协同创新，着力在全国全球范围聚合创新资源。要优化运营机制，紧盯洛阳十大重点产业集群发展需求，结合产业智库研究推荐的风口产业，着力做好科研课题筛选，建立分类考核评价机制，积极引入第三方服务机构，发挥好天使创投风投基金的带动作用，强化以结果为导向的激励机制，着力解决产研结合、成果转化等关键问题，真正把创新落到产业上，为洛阳创新引领发展作出更大贡献。

　　魏世忠、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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