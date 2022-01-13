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炎黄科技园总经理杨哲：招商路上的“追梦人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.21 10:45

工作中的杨哲

　　当前，洛阳正加快推进智慧岛创新社区建设。对于园区发展来说，高水平的招商运营至关重要。炎黄科技园总经理杨哲就是一名奔跑在招商路上的“追梦人”。

　　20日，在洛龙区炎黄科技园，记者见到了杨哲。一上午，他的办公室来了好几拨人，电话更是响个不停。“忙起来是好事儿，来洛阳8年，我已经习惯了这样的工作状态。”杨哲笑着说。

　　2014年，31岁的杨哲从湖北武汉来到洛阳炎黄科技园，主抓招商工作。招商就是聚焦未来发展提前谋篇布局，能不能招到优秀的创新团队、能不能储备一批高成长性项目，直接影响园区的未来发展。

　　炎黄科技园规划建筑面积60万平方米，是以大数据、物联网等新一代信息技术产业为主的创新科技园区。而在2014年，大数据产业才刚刚起步，由于产业规划超前，招商工作面临不少挑战。

　　“我是个天生的乐天派，认定的事情就一定要做好，把园区做大做强就是我的梦想。”怀揣这样的信念，杨哲和团队其他成员不断加强专业学习，广泛调研，结合洛阳产业发展实际，制定了平台招商、龙头带动的发展战略。

　　那段时间，杨哲不是在出差，就是在出差的路上。他马不停蹄地奔赴北京、上海、深圳、武汉等地的高校和双创园区走访考察、洽谈合作，相继引入洛阳市为侨服务产业园、河南科技大学·大学科技园、中航联创洛阳创新中心，建成了一个个相对独立且能够自主招商与孵化的园区子平台。

　　经过几年的努力，炎黄科技园入驻企业快速增加，2016年园区企业数量达到140家，2020年突破300家，目前已近400家。在杨哲看来，目前园区发展已经渐入佳境，未来发展要以产业集群和创新集群为方向，招大商、引强企，瞄准高精尖项目，久久为功。

　　杨哲说，要想吸引顶尖人才和团队，园区就要在科技、产业要素基础上，不断完善生活服务和公共服务，这也正是智慧岛创新社区建设的题中之义。

　　“招商是一场双向的奔赴，要给企业‘量体裁衣’，才能让企业真心真意投资洛阳、爱上洛阳、留在洛阳。”杨哲说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 苟华云 沈云 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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