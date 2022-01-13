20日下午，市委书记江凌主持召开会议，专题研究青年人才政策完善提升工作。

引导鼓励青年人才来洛创业创新

加快青年友好型城市建设步伐

江凌主持召开会议专题研究青年人才政策完善提升工作

20日下午，市委书记江凌主持召开会议，专题研究青年人才政策完善提升工作。

为加快建设青年友好型城市，我市积极借鉴国内部分城市人才新政，按照勇于突破、尽力而为、量力而行、务实管用的原则，结合青年人才实际需求，在现有人才政策基础上进行了完善提升，新制定一揽子支持鼓励青年人才来洛创业创新的优惠政策。会议听取了有关政策研究情况汇报，与会市领导及相关市直部门负责同志结合工作实际，围绕提高人才政策针对性、助力青年友好型城市建设等作了发言，提出了意见建议。

会议强调，要紧紧围绕青年友好型城市建设目标，出台优惠政策，鼓励更多年轻人特别是洛阳重点产业集群、公共服务等领域的紧缺型急需型青年人才来洛就业创业，为加快建强副中心、形成增长极提供强有力人才支撑。要提高政策针对性，结合洛阳高质量发展特别是十大重点产业集群发展需要，梳理确定人才目录清单，实现人才引领产业、产业集聚人才的良性循环。要提高政策可操作性，抓好“人才池”建设，完善实施细则，加强财政资金统筹，确保青年人才政策精准明晰、务实可行。要提高政策吸引力，紧盯青年人才关注点，学习借鉴先进地区经验，不断提高洛阳对青年人才的吸引力。要加强宣传引导，强化互联网思维，遵循青年传播规律，统筹用好传统媒体和新媒体，更加注重发挥青年社交平台的作用，通过交互传播实现政策宣传效果最大化。

会议还研究了其他事项。

何伟、李新建、王飞、贺敏、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)