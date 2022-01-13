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市委召开专题会议 研究伊滨科技城规划编制工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.20 18:05

市委召开专题会议
研究伊滨科技城规划编制工作
江凌主持 杨骁出席

　　20日，市委召开专题会议，深入研究伊滨科技城规划编制工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议以视频连线方式，审议讨论国家高端智库中国(深圳)综合开发研究院团队关于伊滨科技城发展战略与产业规划的前期研究成果。项目启动以来，经过多轮对接和深入研究，规划编制团队深刻把握打造科技城的核心要素和发展内涵，把制度创新作为关键支撑，对主导产业和产业链进行了系统分析，取得了较为成熟的研究成果。相关市领导和市直部门负责同志从发展战略定位、主导产业选择、产业空间布局、创新平台建设、制度体制创新等方面，就进一步完善提升发展规划提出了有针对性的意见建议。

　　会议指出，规划建设伊滨科技城，是市委市政府聚焦创新引领发展主战略，着眼长远、把握大势、结合实际，科学作出的重大决策部署。下一步，规划编制团队和相关部门要提高站位、深化研究，立足洛阳发展实际，放眼全省全国大局，高标准高水平编制伊滨科技城发展战略与产业规划，以更加清晰精准、更具可操作性的科学谋划，为高质量发展提供有力支撑。

　　会议强调，要深化主导产业研究，把产业谋划放在更大范围统筹考量，立足现有基础优势，瞄准未来发展风口，更加注重关联抢占新能源、新型显示等风口产业新赛道，大力开展招商引资，进一步提升主导产业集聚度，汇聚承载更多具有核心竞争力的高端产业集群。要深化发展定位研究，坚持把创新落到产业上，放眼全省全国大局，找准创新发展定位，更加突出产业功能，围绕主导产业发展和优势细分领域布局创新平台、组织创新活动，重点开展应用研究，加快科技成果产业化，推动科技创新与产业发展形成更加紧密的协同关系。要深化空间布局研究，加快形成与科技产业发展相匹配的用地结构和用地规模，真正把产业发展规划落到空间布局规划上。要深化智慧岛规划研究，积极借鉴先行地区发展经验，在一定区域空间范围内，统筹配置资源要素，集中布局创新平台，强化创新制度设计，营造一流创新生态，着力构建“科技产业社区+创新平台+未来社区”的创新格局，不断增强对青年人才的吸引力，最大限度汇聚创新资源，着力打造引领创新发展的“主引擎”。

　　杨骁、任丽君等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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