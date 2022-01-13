总投资800亿元！嵩县两会明确今年将实施138个重点项目

记者从日前召开的嵩县两会上了解到，今年嵩县将实施138个总投资800亿元的重点项目，力争年内完成投资260亿元以上。

记者从日前召开的嵩县两会上了解到，今年嵩县将实施138个总投资800亿元的重点项目，力争年内完成投资260亿元以上。

在今年实施的重点项目中，总投资120亿元、规模全市第一、全省第二的抽水蓄能电站项目计划9月底前开工建设，总投资31亿元的陆浑湖生态保护工程、25亿元的G344东灵线、18亿元的现代中医药产业园、12亿元的伏牛山精品民宿集群项目，将加快推进。

今年嵩县将动态完善重点产业链招商图谱和路线图，多渠道捕捉项目信息，确保全年引进亿元以上项目不低于25个，其中10亿元以上项目不低于6个。

在传统产业改造提升方面，今年嵩县将支持山金、陆浑冶金等“三大改造”项目18个，力争完成投资超5亿元。推动大石门沟、槐树坪等采选项目6月底前全面开工，确保全年黄金产量40万两以上。

为持续全面推进乡村振兴，嵩县计划今年9月底前全面完成322个村的“三清两建”各项任务，6月底前完成乡村运营规划编制。全年引进培育乡村运营人才100人、乡村运营团队50支，打造“精品村”8个、“示范村”29个、“达标村”105个；培育壮大乡贤经济，力争全年落地特色种养、文旅文创、精品民宿、电子商务等乡贤项目8大类120个。

同时，嵩县将扎实推进双“十百千万”工程，将建设集电商总部、物流中心为一体的嵩县电商物流园，打造10个农产品“三品一标”品牌、100个带货网红、 1000个网络主播、10000家电商店铺；打造10个特色农业产业基地、100个乡村运营商和乡村工匠、1000个职业农民、10000个技术农民。

今年嵩县还将全力实施总投资20亿元的十大类58项民生实事。完善就业见习、青年创业等扶持政策，发放创业担保贷款1.1亿元，新增城镇就业4000人以上，新增农村劳动力转移就业2500人以上。新建、改扩建7所义务教育学校、10所公办幼儿园。开工建设县一高田湖、车村分校，筹建嵩县中专田湖分校，完成洛阳中医药学校新校区主体工程，推动洛阳市中医药职业技术学院项目落地。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 邱明 通讯员 赵明辰）