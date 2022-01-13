5日，市委书记江凌深入伊滨区，调研指导重大项目建设、职业教育、乡村振兴等工作，强调要坚持创新引领，强化市场思维，着力优化业态布局、完善服务功能，为加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

江凌到伊滨区调研时强调

坚持创新引领 强化市场思维

着力优化业态布局完善服务功能

杨骁参加

5日，市委书记江凌深入伊滨区，调研指导重大项目建设、职业教育、乡村振兴等工作，强调要坚持创新引领，强化市场思维，着力优化业态布局、完善服务功能，为加快建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

伊滨中轴带布局了一批重点公共服务和创新引领项目，对提升伊滨区综合服务功能具有重要引领作用。江凌先后察看文化艺术中心、国际会展中心、洛阳科学中心、奥林匹克中心等4个项目建设情况，深入了解功能布局、布展设计及管理运营谋划等情况。他指出，要坚持建管并重，强化市场思维，及早谋划各场馆后续运营工作，优化内部功能设计，引入专业化市场化运营团队，切实建好用好、更好发挥效益，不断提升项目综合拉动作用。

在洛阳职业技术学院，江凌听取学校专业设置及二期规划情况汇报，并深入护理学院、文物保护考古学院、戏曲艺术学院的部分专业实训室了解教学改革工作，并察看马金凤戏曲艺术博物馆建设情况，希望该校持续抓好后续建设，加大综合改革力度，加快创建职业大学。他强调，要把握好职业教育发展未来趋势，持续完善治理体系，加快大部制改革，积极向二级学院下放事权，让更多优秀人才下沉，不断提升管理服务效能；持续完善学术体系，紧贴洛阳产业发展实际，加快建立更加符合产业所需的学术体系；持续完善育人体系，探索“专业学院+书院”并行设置的育人体系，着力整合配置资源，把思想政治教育更好融入学生日常学习生活中；持续完善学科体系，创新体制机制，与企业携手办好产业学院，培养更多适应现代产业发展的高技能人才。

随后，江凌还深入伊滨区李村镇老井社区、寇店镇孙窑村和沐养山庄等地，察看美丽乡村建设、农村经济合作组织建设、“三清两建”、乡贤返乡创业等工作情况，走进部分群众家中了解改厕等工作成效。江凌指出，要持续深化美丽乡村建设，分级分类抓好“达标村”“示范村”“精品村”创建，带动乡村建设水平整体提升，打牢乡村运营基础，更多惠及人民群众。要着力挖掘和盘活乡村资源，推动乡村与市场更紧密联系起来，策划引进一批产业投资项目，鼓励支持更多返乡乡贤、优质乡村运营商等积极投身乡村振兴，大力发展特色产业，为乡村产业发展注入更多动力活力。

调研中，江凌还察看了部分重点招商项目选址情况。

杨骁、王军、朱美荣、赵健等分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)