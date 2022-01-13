江凌与华为计算产品线总裁邓泰华举行工作会谈

1日下午，市委书记江凌与来洛考察的华为技术有限公司计算产品线总裁邓泰华一行举行工作会谈，双方就深化人工智能领域务实合作进行深入交流。

1日下午，市委书记江凌与来洛考察的华为技术有限公司计算产品线总裁邓泰华一行举行工作会谈，双方就深化人工智能领域务实合作进行深入交流。

双方一致表示，进入新发展阶段，数字经济、人工智能在区域经济版图重构中发挥着关键作用，是实现优势再造、换道领跑的重要选择。洛阳与华为拥有良好的合作基础，建立了紧密的互信机制。下一步，双方要充分发挥各自优势，抢抓数字化、智能化发展风口，携手在洛布局兼具创新平台、产业平台两大功能的人工智能实验室，组建运营团队，拓展应用场景，加快以数字化、智能化技术赋能产业转型升级和智慧城市建设，着力培育数字经济新优势、打造经济发展新引擎。

华为公司管理团队成员，市领导孙延文、张玉杰、任丽君等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)