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洛阳市委召开经济运行调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 22:25

市委召开经济运行调度会
培育产业集群 强化科技创新
牢牢把握经济高质量发展主动权
江凌主持 徐衣显、杨骁参加

　　1日，市委召开经济运行调度会，听取上次调度会部署任务落实情况汇报，分析一季度经济运行情况，坚持问题导向，安排部署下步重点工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取了全市一季度主要经济指标运行情况汇报，认真梳理工作短板和薄弱环节，有针对性地进行研判调度。会议认为，全市一季度经济运行态势良好，主要指标明显向好，形成了凝心聚力抓产业、抓发展的浓厚氛围。会议指出，加强经济运行调度，目的在于坚持问题导向、补齐短板弱项、改进促进工作，牢牢把握经济高质量发展主动权。各级各部门要聚焦年初确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，密切关注经济先行指标变化，有的放矢进行精准调控、科学应对，着力做好企业“升规入统”等重点工作，努力保持经济运行在合理区间。要加快培育优势产业集群，既立足现有基础，紧盯既有龙头企业延链补链，引进集聚上下游企业，提升产业链供应链本土化配套水平，又找准风口产业主攻方向，强力招引行业龙头，迅速实现做大做强；认真梳理风口产业细分领域，精准确定产业集群发展方向，加快编制产业链发展图谱，切实把产业集群发展任务落到县区，精准制定政策、规划园区、开展招商，尽快形成一批具有核心竞争力的产业集群。要强化科技创新引领，树牢“跳出洛阳看洛阳”的意识，全力谋划打造重大创新平台，加快推动伊滨科技城、龙门实验室等重大创新平台建设，真正以大平台承接大产业、引领大发展；持续实施高新技术企业倍增行动，更加注重培育高成长性中小企业，精准开展企业帮扶，支持其尽快发展壮大，形成高质量发展新支撑，切实做到把创新落到产业上。

　　会议研究了关于促进我市房地产市场持续平稳健康发展的意见。会议指出，促进房地产市场平稳健康发展，有利于满足群众合理住房需求、促进经济持续稳定增长。要坚持分类施策，从企业反映的实际问题出发，精准制定政策举措，加大信贷支持力度，优化调整规划政策，科学确定商业配套和装配式建筑配建比例，有效降低企业成本。要鼓励优质企业开发建设“未来社区”，加快推进公共服务社区化，优化布局住宅小区周边教育、医疗、文体、养老等基础设施和公共服务配套，让群众享受更加便捷、更具品质的生活。要做好政策发布，加强预期引导，提振市场信心，着力促进房地产市场健康发展和良性循环。

　　徐衣显、杨骁、李新建、王军、孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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