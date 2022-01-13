瀍河区出现疫情后，3月30日晚和3月31日，市委书记江凌、市长徐衣显多次深入瀍河区指导调度疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，果断采取措施，精准做好流调、隔离、核酸检测、生活保障等工作，以最短时间、最小代价赢得最好防控成效，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

江凌、徐衣显到瀍河区指导调度疫情防控工作

以最短时间最小代价赢得最好防控成效

切实维护人民群众生命安全和身体健康

瀍河区出现疫情后，3月30日晚和3月31日，市委书记江凌、市长徐衣显多次深入瀍河区指导调度疫情防控工作，强调要深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，果断采取措施，精准做好流调、隔离、核酸检测、生活保障等工作，以最短时间、最小代价赢得最好防控成效，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

江凌深入瀍河区部分街道、学校、小区和商店察看封控区防控措施落实情况，到市公安局瀍河分局深入了解流调溯源工作进展，并主持召开现场调度会，听取瀍河区及市直有关部门关于人员流调、集中隔离、核酸检测、分级管控、环境消杀、生活物资保障等工作开展情况汇报，共同研判疫情防控工作。

江凌指出，要按照扁平化指挥体系的要求，紧抓应急处置的关键期，统筹调度、尽锐出战，确保防控体系顺畅衔接、防控工作高效推进。要抓紧做好人员流调，公安部门牵头，配强流调队伍，坚持“一人一专班”，确保做到边流调、边管控、边检测、边隔离，坚决避免发生社会面传播。要从严做好隔离转运，坚持应隔尽隔、应隔快隔，备足应急集中隔离点，配齐医护人员、服务人员，严格规范管理，加强中药干预，严防隐匿传播、交叉感染。要加强分级管控，科学划定封控区、管控区、防范区范围，加强重点区域管理，落实好居家隔离措施，引导群众少流动、不聚集，切实筑牢基层防线。要统筹调配核酸采样力量，对重点区域开展多轮次全员核酸检测，快采快检、应检尽检，有效澄清风险底数。要全方位开展环境卫生消杀，有效消除病毒传播隐患。要做好生活物资保障，组织社区党员干部深入一线，切实抓好生活物资供应、配送，解除群众后顾之忧。要做好宣传引导，及时发布相关信息，加强网络舆论引导，积极回应社会关切。

王军、贺敏、张武清等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)