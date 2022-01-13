江凌调研全国文明典范城市创建工作

3月30日，市委书记江凌深入部分城市区调研全国文明典范城市创建工作，强调要把文明创建的重心放在社区，充分调动群众积极性主动性，形成共建共治共享良好局面。

江凌在调研全国文明典范城市创建工作时强调

把文明创建的重心放在社区

形成共建共治共享良好局面

3月30日，市委书记江凌深入部分城市区调研全国文明典范城市创建工作，强调要把文明创建的重心放在社区，充分调动群众积极性主动性，形成共建共治共享良好局面。

社区是城市的基本单元，社区创建水平是城市文明程度的重要体现。江凌先后来到西工区洛阳桥社区，瀍河区金家街社区、东关社区，老城区道北路街道、西关街道和西北隅街道，走进便民服务中心、社区邻里中心、党代表工作室、儿童之家、群众活动室等场所，实地检查指导社区创建工作，倾听基层干部群众意见建议。

江凌强调，要把文明创建的重心放在社区，为广大群众自我教育、自我服务、自我管理搭建良好平台。要深入了解群众需求，根据需求完善设施、策划活动、提供服务，提升社区服务针对性实效性，让更多群众“不出社区、把事办成”。要积极推动公共服务社区化，聚焦群众对文化、体育、养老等的需求，以“片区、社区、居民小区”为单位，优化服务设施布局，积极引入社会力量，更好满足社区群众的美好生活需要。要着力抓好群众组织建设，建好群众自治组织，引导居民共同参与文明创建；建好群众自乐组织，引导更多有共同兴趣爱好的群众组成文化合作社，丰富群众的精神文化生活；建好志愿服务组织，积极推动志愿服务组织社会化，培育一批志愿服务带头人，引导他们组建志愿服务组织、精准策划服务项目，不断把志愿服务引向深入。

江凌十分关注新时代文明实践中心建设运营工作。他实地察看部分街道、社区的新时代文明实践中心建设和活动开展情况，指出要坚持打通贯通联通，把党政群团的组织优势和社会力量的参与热情结合起来，县级层面重点抓好活动策划组织、活动组织者培训等工作，乡镇(街道)重点抓好具体活动组织、骨干人员培训，村(社区)抓好具体活动开展，推动各级新时代文明实践中心把工作重点放在培养文化骨干、孵化志愿组织、开展创业培训和就业技能培训上，努力打造服务群众的有效载体。

高标准改造提升一批农贸市场是提升文明创建水平的重要工作。江凌先后来到行署路农贸市场、东关市场，察看市场管理情况，与商户、群众交流，对进一步提升市场建设管理水平提出要求。他指出，要坚持一流标准，把握农贸市场超市化、公共服务社区化、生活服务多元化等发展态势，统筹开展“硬件”升级改造和“软件”管理提升，让百姓“菜篮子”拎得更舒心更放心。

江凌还察看了西工小街、东关大街、铜驼暮雨等历史文化街区改造提升工作，强调要突出历史街区韵味，更加注重文化传承，积极引进高水平设计团队、多元化投资主体、市场化运营机构，优化建筑肌理、街面装饰、店面招牌，着力营造沉浸式体验场景，更好体现历史文化街区的年代特色，吸引更多年轻人体验打卡。

调研中，江凌还深入中铁二十局家属院、东城水郡、唐宫东路252号院、买家街、邙山体育公园等地，实地察看老旧小区改造、社区体育公园建设等工作，并察看了洛邑古城梦唐阁沉浸式体验馆建设情况。

王飞、王军、梁庆等参加调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）