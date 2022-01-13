江凌到新安县调研产业发展工作

29日，市委书记江凌深入新安县调研，并主持召开座谈会，专题研究产业发展工作。他强调，要锚定实现千亿级经济总量目标，凝心聚力抓产业，着力做大做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展。

江凌到新安县调研产业发展时强调

凝心聚力抓产业

推动县域经济高质量发展

29日，市委书记江凌深入新安县调研，并主持召开座谈会，专题研究产业发展工作。他强调，要锚定实现千亿级经济总量目标，凝心聚力抓产业，着力做大做强做优主导产业，推动县域经济高质量发展。

风电轴承是新安县重要的主导产业。在洛阳风动工具有限公司风动压铸项目、新强联圣久锻件项目和新能轴承制造有限公司，江凌详细了解风电轴承产业发展情况，鼓励企业坚定信心、聚焦主业，抢抓风电产业发展风口，加快补齐原材料、关键零部件配套短板，不断提升产业市场竞争力。在北玻高端装备产业园，江凌鼓励企业做好前瞻性战略布局，全力推动项目建设提速提效，真正扎根洛阳、赢得未来。在丰树现代综合物流园、铵帮电子商务物流园，江凌指出，要发挥区位优势，扩大辐射范围，降低物流成本，加快打造区域物流枢纽和结算中心。江凌还深入恒恩生物科技公司，详细了解核酸检测第三方服务、体外诊断试剂研发生产等情况，叮嘱企业积极对接产业引导基金和创投基金，强化产学研合作，加快成果转化，在医学健康领域发挥更大作用。

随后，江凌主持召开座谈会，听取新安县产业发展情况汇报。与会市领导和市直有关部门负责人结合实际，提出了有针对性的意见建议。江凌对新安县深入研究谋划产业发展，全力推动重大项目落地的成效给予肯定。他指出，新安县要深入贯彻落实市委部署要求，坚定不移把产业发展作为全局工作的重中之重抓实抓好，优化产业结构，做大产业规模，真正以产业发展突破做强做优县域经济。

江凌强调，要做大做强主导产业，立足现有基础，瞄准产业风口，认真梳理细分领域，精准确定发展方向，重点聚焦铝钛精深加工、风电轴承等主导产业，开展招商引资、配置资源要素、布局创新平台，不断拉长产业链条，尽快形成具有强大支撑力和竞争力的产业集群。要优化国有资本布局，积极推进混合所有制改革，深度转换经营机制，健全现代企业制度，使国资国企更加聚焦主责主业、提升产业链供应链支撑和带动能力。要加快推动园区腾笼换鸟，深化要素市场化配置改革，下大力气盘活闲置低效用地，腾出产业发展空间，全力支持优势企业增资扩产，引进培育更多优质项目，整体带动开发区提质增效。要解决好企业发展共性问题，善于运营政府投资基金、创投基金等资本市场，扶持高成长性企业发展壮大，着力破解融资问题；精准对接企业需求，开展订单式人才培养，着力破解用工问题；加快开发区城市扩容提质，优化基础设施和公共服务布局，提升城市功能品质，更好吸引高端人才、汇聚创新资源。

王军、梁庆、侯占国、宗国明等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）