江凌到市人民检察院调研

29日，市委书记江凌到市人民检察院调研，强调要深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，切实转变司法理念，着力加强法律监督，推动为大局服务、为人民司法不断取得新成效。

江凌到市人民检察院调研时强调

切实转变司法理念 着力加强法律监督

推动为大局服务为人民司法取得新成效

杨骁参加

29日，市委书记江凌到市人民检察院调研，强调要深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，切实转变司法理念，着力加强法律监督，推动为大局服务、为人民司法不断取得新成效。

江凌先后来到案管大厅、控申大厅、公开听证室、“三远一网”工作场所等地，实地察看案件管理、群众信访、公开听证、智慧公诉等工作开展情况，对进一步用好信息化手段，完善听证制度、优化便民服务、提高办案质效等提出要求。随后，他主持召开座谈会，听取市人民检察院工作情况汇报，并与市县两级检察机关代表座谈交流，听取意见建议。

江凌指出，检察机关作为法律监督机关，是党和国家监督体系的重要组成部分，在维护司法公平正义、促进社会和谐稳定中发挥着重要作用。去年党中央印发《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，进一步彰显了以习近平同志为核心的党中央对维护法律公平正义、加强检察机关法律监督工作的高度重视，为做好新时代人民检察工作提供了重要遵循。近年来，市县两级检察机关聚力服务中心大局，着力引领社会法治进步，不少工作走在全国全省前列。同时也要看到，面对新时代新要求，工作中还有不少问题短板。市县两级检察院党组要提升政治站位，坚持问题导向，增强责任感使命感紧迫感，更加自觉地为大局服务、为人民司法，不断开创洛阳检察工作高质量发展新局面。

江凌强调，要切实转变司法理念。深入贯彻落实习近平总书记关于政法工作的重要指示，牢固树立适应新时代发展要求的司法理念，坚持严惩犯罪与少捕慎诉慎押相统一，真正把宽严相济的刑事政策落到实处；坚持监督纠错与维护裁判权相统一，更好彰显司法公平正义；坚持履行监督职能与主动接受监督相统一，更加习惯于在办案中监督、在监督中办案。要着力加强法律监督。把法律监督做为检察机关最重要的职能，围绕司法公正开展有效监督，加快实现立案、侦查、审判的全过程同步监督；加强民事诉讼监督，以全面实施民法典为契机，有效化解各类矛盾纠纷；积极稳妥推进公益诉讼检察，加大生态环境和资源保护、食品药品安全、安全生产等重点领域公益诉讼案件办理力度，全面提升法律监督质量和效果。要切实服务发展大局。聚焦市委中心工作，为推动产业发展、城市提质、乡村振兴、科技创新等重点工作提供有力司法保障；根据治安形势新变化，聚焦电信诈骗、非法集资等热点，着力维护好社会大局稳定；加大诉源治理力度，提高检察建议针对性，有效提高社会治理法治化水平。要加强队伍建设，增强政治建设针对性，提升检察人员专业素养，持续整治顽瘴痼疾，营造良好政治生态，不断提升检察机关公信力，夯实检察工作高质量发展根基。

杨骁、王军、吴志军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)