洛阳博物馆“河洛之光”数字馆：文物和科技跨界“联手” 打造沉浸式体验

360°近距离观赏国宝、用编钟自己创作乐曲……27日，记者在洛阳博物馆“河洛之光”数字馆了解到，“数字黑科技”不仅让历史文物“活起来”，还为游客打造沉浸式游览体验。

360°近距离观赏国宝、用编钟自己创作乐曲……27日，记者在洛阳博物馆“河洛之光”数字馆了解到，“数字黑科技”不仅让历史文物“活起来”，还为游客打造沉浸式游览体验。

洛阳博物馆相关负责人介绍，该馆主要运用多媒体投影墙、多媒体互动、VR投影、幻影成像等多媒体技术和手段，打造出多种多样的互动体验形式，为广大游客展示十三朝古都洛阳历史文化的辉煌灿烂和独特魅力。

进入展厅，最先看到的是曾在洛阳建都的十三个朝代名称。夏、商、西周、东汉……沿着朝代名称的投影依次前进，就来到了国宝之光主题区。通过全息投影与触摸屏互动的方式，大家可以360°观赏洛阳博物馆馆藏的7件国宝级文物的三维模型。

当古乐奏响，大家便来到了“礼乐之光”主题区。在这里，您可以近距离体验古人的“风花雪月”。该负责人介绍，这里展陈的是一套按照我国汉族古代音律的五声音阶复制的编钟，这套编钟五个音阶分别为宫、商、角、徵、羽，对应的是现在的do、ri、mi、so、la，大家可即兴创作，现场演奏，感受古人的音律之美。