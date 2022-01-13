洛阳又有两家科技企业孵化器晋级国家队

近日，科技部火炬中心发布了《关于2021年度拟备案为国家级科技企业孵化器名单的公示》，洛阳863创智广场、洛阳炎黄科技园两家孵化器入围，洛阳市国家级科技企业孵化器达11家，位居全省第二。

近日，科技部火炬中心发布了《关于2021年度拟备案为国家级科技企业孵化器名单的公示》，洛阳863创智广场、洛阳炎黄科技园两家孵化器入围，洛阳市国家级科技企业孵化器达11家，位居全省第二。

【洛阳863创智广场孵化器】

洛阳863创智广场孵化器是以新一代电子信息等风口产业为方向的专业孵化器，先后与西安交通大学中原大数据研究院、河南科技大学、华为新基建洛阳运营中心搭建合作平台，助力企业稳步快速成长。该孵化器现有在孵和毕业企业56家。

【洛阳炎黄科技园】

洛阳炎黄科技园围绕洛阳市大力发展的数字经济、电子信息、生物医药等风口产业，持续优化技术创新体系和产业服务体系，逐步形成“创业苗圃—孵化器—加速器—产业化基地”全程孵化模式。截至目前，该孵化器入驻风口产业企业61家。

洛阳市科技局相关负责人表示，将进一步落实国家、省、市有关会议精神和工作部署，以服务风口产业为主线，锚定国家创新高地目标，从政策扶持、机制创新、氛围营造等多方面全方位推动全市孵化育成体系建设，打造高能级创新载体，强化孵化成效，使创新创业孵化载体更好地发挥培育孵化科技型企业主阵地作用，为洛阳经济高质量发展提供新动能和载体支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王亚丽)