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江凌调研社区体育公园建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.26 23:08

江凌在调研社区体育公园建设工作时强调
优化全民健身设施布局
提升社区体育服务供给

　　规划建设一批社区体育公园，是市委市政府着力推进的一项城市提质重点工作。26日，市委书记江凌深入洛龙区部分社区、游园，实地调研社区体育公园建设情况，强调要将全民健身公共服务纳入社区服务体系，通过政府基金撬动、市场主体参与等方式，不断优化全民健身设施布局，着力提升社区体育服务供给，有效助力洛阳青年友好型城市建设。

　　去年9月，按照市委市政府工作部署，我市与河南邓亚萍体育产业投资基金合作，着力在洛龙区等地探索规划建设一批社区体育公园。目前，洛龙区首批12处社区体育公园已建成投用，增加了3.9万平方米运动场地，广受社区群众好评。

　　篮球场、乒乓球场、儿童沙坑、智慧步道……新改造投用的厚德园社区体育公园，健身设施多样，不少群众正在休闲锻炼。江凌和河南邓亚萍体育产业投资基金董事长邓亚萍等首先来到这里，察看该社区体育公园建设运营情况，称赞社区体育公园建设选准了小切口、完成了微改造、实现了大变化。江凌叮嘱相关负责同志要进一步优化空间布局，因地制宜增加运动健身设施，积极引入运营服务业态，更好满足群众多样化运动健身需求。

　　在开元路街道龙瑞B区，江凌认真了解社区体育公园功能、配套设施等情况。正在健身的群众纷纷称赞场地改造得很好，有效利用了空间、美化了环境，为大伙儿在家门口运动提供了便捷。得知该社区体育公园积极创新管理模式，建立群众自治管理机制，制定使用规则公约，形成了社区居民“自治自管、共同维护”的良好局面，江凌予以肯定。来到乒乓球运动场，邓亚萍热情邀请社区群众切磋球技，她还号召大家积极参与全民健身运动，共享社区体育公园民生福利。

　　在定鼎门街道王庄社区，江凌来到新开放的社区健身馆。“哪些设施最受欢迎？群众接受度怎么样？场馆如何运营管理？”江凌与健身馆负责人亲切交流，希望他们始终坚持公益性为主，搞好社区调研、找准群众需求，导入更多深受群众喜爱的项目，带动更多群众参与体育锻炼，提高全民健康水平。

　　江凌强调，要深入实施健康中国战略和全民健身国家战略，认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，将全民健身公共服务纳入社区服务体系，统筹发挥政府与市场主体的作用，推动洛阳在全国率先探索建立依托社区、公益性和经营性相结合的全民健身公共服务体系。要优化全民健身设施布局，在中心城区以“片区、社区、居民小区”为单位，加快构建多中心、多层级、多节点的社区体育运动服务中心，因地制宜布局不同规模的运动设施，打造现代时尚的健身场景，提高参与度，增强可及性，推动全民健身服务覆盖全民、服务全民、造福全民。要优化社区体育公园建设运营机制，统筹好政府与市场主体作用，完善群众共建共治共享管理模式，形成全民健身发展长效机制，有效夯实社区全民健身基础。要把握体育产业发展新态势、新机遇，围绕“让更多年轻人青睐”目标，积极引入国际化程度高、深受青年群体喜爱的体育赛事，带动洛阳城市功能、城市吸引力提升，有效助力青年友好型城市建设。

　　调研期间，江凌还察看了龙瑞B区老旧小区改造、加装电梯等情况，对洛龙区探索的“总承包单位+商业运营”为一体的老旧小区改造模式给予肯定。

　　王军、张玉杰等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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