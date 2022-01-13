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洛阳市委召开经济运行调度会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.25 22:08

市委召开经济运行调度会
紧盯短板精准调度 奋力夺取“开门红”
江凌主持 徐衣显、杨骁参加　　

　　25日，市委召开经济运行调度会，听取上次调度会部署任务落实情况汇报，研究经济运行结构性分析体系、建筑业和房地产市场稳定发展等工作，对精准做好当前经济运行重点工作提出要求。市委书记江凌主持会议。

　　会议指出，今年以来，全市经济运行总体呈现稳中向好、稳中有进的态势，但必须清醒看到，当前经济下行压力加大，保持经济平稳健康运行的难度在加大，部分主要经济指标完成情况仍存短板。各级各部门要加强短板指标研判调度，找准短板指标背后的工作短板和影响经济运行的突出问题，积极主动应对，精准灵活施策，全力补短板、强弱项，切实稳住经济基本盘，确保经济运行保持在合理区间。要注重提高统计数据质量，客观实际反映经济运行情况，深度开展监测分析研判，在解决具体问题上下更大功夫，真正以高质量统计助推经济高质量发展。要加强与省直部门沟通衔接，积极争取更大支持，奋力夺取一季度经济运行“开门红”，为完成全年目标任务奠定坚实基础。

　　会议指出，推动建筑业和房地产市场稳定发展，对于稳增长扩内需、促进经济平稳运行具有重要作用。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业良性循环和健康发展。要坚持分类指导，对房地产企业进行综合分类评级，有针对性地制定支持政策，让优质企业获得更多市场机会。要降低企业成本，通过完善预售资金监管政策、简化审批流程、加大信贷融资等举措，破解瓶颈问题，提振市场信心。要加强预期引导，优化调整公积金贷款政策，鼓励有实力的企业打造未来社区，更好满足居民高品质住房需求。

　　徐衣显、杨骁、李新建、王军、孙延文、魏险峰、侯占国等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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