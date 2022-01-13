洛阳市委召开专题会议 研究自创区、数字政府建设等工作

24日，市委召开专题会议，研究自创区洛阳片区建设、数字政府建设和电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究自创区、数字政府建设和电动三四轮车综合整治工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

24日，市委召开专题会议，研究自创区洛阳片区建设、数字政府建设和电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取了自创区洛阳片区建设情况汇报，深入剖析存在问题，研究谋划2022年自创区建设重点工作。会议指出，设立国家自主创新示范区，是党中央实施创新驱动发展战略的重大举措。自创区洛阳片区获批建设以来，取得了一定成效，但还存在研究不深、谋划不足、探索不力、效果不佳等问题。下一步，要坚持把自创区建设作为洛阳创新发展的主抓手、主引擎，正视存在问题，深入研究谋划，拿出重大举措，勇于先行先试，切实以体制机制创新大突破带动全局创新发展取得新成效。要深化对自创区的认识，大力营造创新资本、创新人才、创新平台汇聚的创新生态，在体制机制创新上率先探索、大胆突破，进而在更大范围聚合创新资源要素，加快培育一批创新活力竞相迸发的中小微创新企业，让自创区真正成为创新氛围更加浓厚、创新条件更加充分、创新行为更加普遍的创新高地。要找准自创区定位，坚持围绕风口产业抓创新，立足现有基础优势，聚焦高成长性、高技术支撑的风口产业方向，以精准招商补链，以创新驱动强链，加快实现供应链、创新链融合发展，切实把创新落到产业上、把产业落到风口上。要着力解决制约自主创新的关键问题，加快引进一批创新中介，打造一批众创空间，建立以企业用才为导向的人才评价机制，健全初创企业创新金融扶持政策，更好服务和支撑创新产业发展。市科技创新委员会要加强工作统筹，高新区要扛起主体责任，充分发挥市场在配置资源中的决定性作用，更好发挥政府作用，切实营造有利于创新发展的浓厚氛围。

会议研究了《洛阳市电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治三年行动实施方案》及相关禁限行区域和报废置换政策。会议指出，开展电动(燃油)三轮车低速电动四轮车及电动自行车综合整治，是创建全国文明典范城市的重要抓手。要强化舆论引导，增强舆论宣传的针对性和互动性，最大限度赢得群众参与支持。要实施过渡期管理，注重人性化执法，彰显综合整治温度。要积极回应群众关切，畅通“微公交”线路，优化共享单车布点，更好满足群众出行需要。要认真落实报废置换补贴政策，提高群众主动淘汰电动三四轮车的积极性主动性。要高度关注生产销售企业，做细做好宣导工作，支持企业积极转型。要压实行业部门责任和城区、街道、社区主体责任，凝聚合力、共建共治，携手创造更加文明有序的城市环境。

会议还研究了《洛阳市数字政府建设工作方案》。会议指出，加快数字政府建设，是深化“放管服效”改革，优化营商环境，实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化的重要抓手。要加大政务信息化建设统筹力度，加强机构、资金等资源整合，强化部门协同，打破信息孤岛，保障数据安全，加快建设“城市大脑”，着力打造智慧城市，尽快实现“一网通办”“一网通享”“一网通管”。

徐衣显、杨骁、王飞、王军、孙延文、侯占国、张武清、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)