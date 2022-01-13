明日起，隋唐洛阳城国家遗址公园闭园

刚刚，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，根据当前疫情最新发展态势和疫情防控相关需求，为减少出游期间人员流动和聚集，避免群体性交叉感染风险，切实保障广大市民和游客的健康安全，自3月24日起，隋唐洛阳城国家遗址公园暂时闭园，停止对外开放，具体开园时间另行通知。

刚刚，记者从隋唐洛阳城国家遗址公园获悉，根据当前疫情最新发展态势和疫情防控相关需求，为减少出游期间人员流动和聚集，避免群体性交叉感染风险，切实保障广大市民和游客的健康安全，自3月24日起，隋唐洛阳城国家遗址公园暂时闭园，停止对外开放，具体开园时间另行通知。

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（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵奕鼎 文/图）