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洛阳今年新开工省重点项目 6月底前完成审批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 11:43

　　记者23日从洛阳市发改委获悉，洛阳对今年274个新开工的省市重点项目联审联批任务进行分解，并明确时间节点。

　　据悉，洛阳市今年第一批593个省市重点建设项目中，有新开工项目274个，联审联批任务涉及立项、项目选址许可、用地审批、工程规划许可等10类审批事项，共计2740项。为加快推进省市重点项目前期手续办理，推动新开工项目及早开工建设，按照属地管理原则，洛阳市明确任务目标，对84个新开工省重点项目，要求3月底前完成上半年审批任务，6月底前完成全年审批任务；190个新开工市重点项目，要求5月底前完成上半年审批任务，10月底前完成全年审批任务。

　　项目建设事关全市经济社会发展全局，前期手续办理是项目开工建设的必备条件。洛阳市重点项目建设服务中心相关负责人表示，将按照市委市政府工作部署，树牢“项目为王”理念，严格落实“13710”工作制度和联审联批工作机制，围绕省市重点项目联审联批任务分解目标，明确责任领导和具体责任人，主动对接企业，细化工作任务，明确时间节点，按时完成项目前期手续办理。优化审批流程，按照企业投资项目承诺制改革工作要求，加快完成区域评估，优化审批流程再造，无偿提供代办服务，从企业投资项目与当地政府(开发区管委会)签订投资协议至项目开工，3个月内完成全部手续办理。强化机制服务，协调解决项目在前期手续办理过程中存在的问题，压实责任限时办结。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 张成新）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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