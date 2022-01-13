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江凌到伊川县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.23 08:10

江凌到伊川县调研时强调
立足产业基础优势抢抓风口
心无旁骛做大做强主导产业

　　昨日，市委书记江凌深入伊川县调研，并主持召开座谈会，专题研究产业谋划发展工作。他强调，要锚定实现千亿级经济总量目标，立足产业基础优势抢抓风口，加快引进培育一批高成性中小企业，心无旁骛做大做强主导产业集群，奋力推动县域经济高质量发展。

　　在宇信新材料、台联新材料等铝精深加工企业，江凌走进生产一线，察看铝产业链配套情况，向企业家了解对洛阳营商环境的感受，鼓励企业坚定发展信心，依托伊川铝产业基础优势，抓住风口、乘势而上，拉长产业链、做强深加工，加快实现高质量发展；伊川县要大力开展以商招商、产业链招商，鼓励在伊川投资企业家现身说法，吸引汇聚更多铝精深加工企业，在延链补链强链中实现集群发展。在安耐克高温材料、利尔功能材料项目基地，江凌实地察看项目规划建设情况，了解项目技术优势和未来前景，指出要高度重视产业运营，支持高成长性企业集聚发展、做大做强，整体带动产业集聚区实现“腾笼换鸟”。在调研中，江凌每到一处都详细询问企业发展存在的困难，现场办公协调解决问题，要求伊川和相关部门优化审批服务，做好要素保障，帮助企业解决好融资、用地、人才等方面实际困难，为产业发展和项目建设创造最优环境。

　　随后，江凌主持召开座谈会，听取伊川产业发展情况汇报。与会市领导和市直有关部门结合实际，提出了有针对性的意见建议。江凌在讲话中对伊川县把握发展大局、应对困难挑战、加快产业转型的实际成效和广大干部勇于担当的能力作风给予肯定。他指出，要认真落实市委市政府部署要求，把产业发展作为最重要的工作来抓，切实走好县域经济差异化发展之路，加快实现千亿级经济总量目标，为建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

　　江凌强调，要立足产业基础抓风口，深入梳理分析现有产业基础优势，找准风口产业主攻方向，加快推动传统产业向风口产业关联转型，真正把产业落到风口上。要注重培育高成长性中小企业，积极引入产业运营商，深化政府与运营商合作，打造一批创业孵化平台、成果转化平台和产业园区，精准制定政策，用好创投基金，支持高成长性企业尽快发展壮大，形成高质量发展新支撑。要心无旁骛做大做强主导产业，聚焦铝精深加工、耐火材料两大优势产业，拉长产业链，提高附加值，切实把主导产业做到极致，在更大范围聚合创新资源要素，加快形成具有核心竞争力的主导产业集群。要着力解决制约产业发展的突出问题，进一步优化国土空间规划布局，把更多发展空间配置到县域主导产业发展上来；把握好“十四五”碳达峰碳中和的关键期、窗口期，加快推动主导产业向中高端迈进，努力在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。要强化改革思维创造性开展工作，深化开发区体制机制改革，实质化推行“管委会+公司”模式，加快薪酬体制、人事制度改革，提高产业运营和投融资水平，真正以体制机制大突破带动产业发展和全局工作大提升。

　　王军、梁庆等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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