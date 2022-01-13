23日起，洛阳市科技馆暂停开放

22日，记者从洛阳市科技馆获悉，根据当前疫情防控形势，结合全省各地市科技馆闭馆情况，为避免公共场所人员聚集，降低疫情感染风险，切实保障广大游客身体健康和生命安全，自2022年3月23日起，洛阳市科技馆暂停开放(闭馆)，恢复开放时间根据疫情情况另行通知。

22日，记者从洛阳市科技馆获悉，根据当前疫情防控形势，结合全省各地市科技馆闭馆情况，为避免公共场所人员聚集，降低疫情感染风险，切实保障广大游客身体健康和生命安全，自2022年3月23日起，洛阳市科技馆暂停开放(闭馆)，恢复开放时间根据疫情情况另行通知。

已预约的观众，请勿前往参观。大家可关注“洛阳市科学技术馆”微信公众号或登录洛阳市科学技术馆网站了解相关信息。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）