18日，市委书记江凌主持召开经济运行周调度会，研判经济运行态势，分析全市主要经济指标结构性情况，专题研究千亿级光电元器件产业发展，对做好下一步经济运行工作提出要求。

市委召开经济运行周调度会

紧盯重要指标 深入分析研判 加强精准调度

保持经济平稳健康运行 奋力实现开门红

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

18日，市委书记江凌主持召开经济运行周调度会，研判经济运行态势，分析全市主要经济指标结构性情况，专题研究千亿级光电元器件产业发展，对做好下一步经济运行工作提出要求。

会议指出，一季度经济运行情况反映发展趋势、影响市场预期，对实现开门红、提振发展信心、完成全年既定目标具有重要意义。各级各有关部门要提升政治站位，高度重视一季度经济运行情况，紧盯重要指标，深入分析研判，加强精准调度，保持经济平稳健康运行，奋力实现开门红。

会议强调，要改进提升统计工作，提高经济运行调度质量。要科学制定经济运行指标体系，构建与高质量发展要求相适应、能反映市委市政府重大决策部署落实情况、确保一二级指标相互支撑的经济运行指标体系。统计部门要发挥重要经济工作部门作用，加强对经济运行的指导和调度，善于从经济指标中分析问题、研判态势、提出建议，不断提升统计服务经济发展的能力水平；要形成深入系统研究工作的习惯，既深入一线、深入企业掌握经济运行实际情况，又善于透过指标发现问题、找到短板，为党委政府科学决策提供有力支撑；要加强与上级部门沟通衔接，掌握全面情况，争取更大支持。要持续做好经济运行调度，市级领导发挥牵头抓总作用，认真做好分管领域工作调度；各县区压实主体责任，不断提高经济指标运行质量；市直各部门加强行业指导，列出任务清单，明确努力方向，在全市上下营造凝心聚力抓发展的浓厚氛围。要加强督查检查，对经济运行周调度会部署事项建立跟踪督办机制，推动各项重点任务落实落细。

会议听取了中航光电科技股份有限公司关于《洛阳市打造千亿光电元器件产业发展研究及建议》的报告，研究了《洛阳市光电元器件产业发展实施方案(讨论稿)》。我市光电元器件产业具备较完整的上下游产业链，形成了以中航光电为龙头的产业制造能力。按照市委市政府大力发展风口产业的部署，下一步将抢抓光电元器件产业风口，在光电芯片材料、光电连接器、光电传感器、光电设备等领域发力，着力打造全国一流的千亿级光电元器件产业基地。

会议强调，要立足洛阳产业基础，梳理一批龙头企业，围绕产业链做文章，建立市级领导牵头的专班推进机制，认真梳理上下游产业链、供应链，与龙头企业携手引进一批产业关联度高、成长性好的优质企业，不断提升产业竞争优势。要完善政策配套，结合各自产业发展所需，制定专项支持政策，推动研发中心、检测中心、实验室等在洛集群布局，支持鼓励在沿海地区建立新型研发机构，完善提升配套服务，努力在发展风口产业上取得实质性突破，推动洛阳优势产业集群做大做强。

徐衣显、杨骁、李新建、王军、张玉杰、魏险峰、侯占国、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)