17日下午，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十三次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，对扎实做好疫情防控工作提出要求。

市委召开疫情防控工作专题会议

优化完善疫情防控措施

提高科学精准防控水平

江凌讲话 徐衣显参加

17日下午，在收听收看省委新冠肺炎疫情防控工作第十三次专题会议后，市委接着召开疫情防控工作专题会议，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示，认真落实省委省政府部署要求，对扎实做好疫情防控工作提出要求。

市委书记江凌指出，近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。孟津区的疫情，暴露出我市疫情防控工作存在不少问题和短板。实现长周期不发生规模性疫情既极具挑战、又至关重要，必须以更有效的防控赢得全局工作的主动。本轮疫情传播速度更快、隐匿性更强，必须以更早、更快、更精准的要求改进常态化防控措施。近期疫情发生社区传播概率增大，必须进一步加强应急能力建设。各级各部门要统一思想认识，保持战略定力，深刻认识当前疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，抓细抓实各项防疫工作，有效解决应急指挥体系平战急转不顺畅、基层属地责任落实不到位、大数据应用不充分、工作统筹协调不够、社会面宣传有短板等问题，持续优化完善疫情防控措施，不断提高科学精准防控水平。

就做好近期疫情防控工作，江凌强调，要打好清明节前后疫情防控硬仗，既科学引导劝导在外人员减少返乡，又严格落实来洛返洛人员提前报备、第一时间核酸检测等制度，最大限度减少人员流动、人员聚集。要做好常态化核酸检测工作，加大重点人群核酸检测频次，科学研究制定重点行业、重点地区常态化核酸检测办法，确保疫情防控精准有效。要抓好“电子围栏”建设，用好大数据技术，科学划定管控范围，精准锁定风险人员，及时采取赋码管理，为指挥协调、流调溯源等提供高效科学的服务保障。要加强宾馆酒店管理，压实企业主体责任，从严落实入住人员信息查验、核酸检测等措施，筑牢外防输入防线。要加强平战转换演练，扎实组织开展全要素全流程应急演练，全面提升疫情监测预警和应急反应能力。要加强宣传引导，教育引导广大干部群众充分认识防疫工作的重要性，掌握防疫知识，自觉遵守防疫要求，加强自我防护，配合党委政府做好疫情防控工作，筑牢基层防控坚实防线。要强化督查问责，对失职失责导致疫情失控的要立即依纪依规查处，严肃问责。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。徐衣显、王军、侯占国等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)