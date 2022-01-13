17日，全市“万人助万企”活动推进会议召开，认真贯彻落实省委省政府部署要求，总结工作、激励先进、交流经验，安排部署今年重点任务，动员全市上下以更大力度、更实举措，纵深推进“万人助万企”活动，奋力实现“开门红”“全年红”。

全市“万人助万企”活动推进会议召开

江凌讲话 刘英锋到会指导 徐衣显部署工作

杨骁、吴中阳、杨炳旭参加

17日，全市“万人助万企”活动推进会议召开，认真贯彻落实省委省政府部署要求，总结工作、激励先进、交流经验，安排部署今年重点任务，动员全市上下以更大力度、更实举措，纵深推进“万人助万企”活动，奋力实现“开门红”“全年红”。

市委书记江凌出席会议并讲话。省“万人助万企”第三服务工作组组长、省科技厅副厅长刘英锋到会指导。市长徐衣显部署具体工作。杨骁、吴中阳、杨炳旭等参加会议。

江凌在讲话中指出，开展“万人助万企”活动是省委立足发展全局作出的重要工作部署，既是应对经济下行压力的有效举措，也是推动产业发展的重要抓手，既有利于稳住市场主体、做优存量，也有利于帮助企业增资扩产、做大增量。活动开展以来，各地各部门全力帮助企业纾困解难，普遍增强了企业发展信心，强化了干部服务意识，优化了发展营商环境。下一步，要坚持把开展“万人助万企”活动作为推动高质量发展的长久之策，坚持问题导向，进一步增强工作针对性，着力解决企业实际诉求，丰富惠企助企内容，营造亲商助商氛围，推动“万人助万企”活动取得更加明显的成效。

江凌强调，要注重把握“三个统筹”。把服务重点企业和服务所有市场主体统筹起来，建立完善网上诉求办理机制，注重发挥商会、行业协会作用，切实解决好企业共性问题，加快实现“万人助万企”活动全覆盖；把帮助企业纾困解难和推动企业转型升级统筹起来，既倾力帮助企业解决暂时性困难，更鼓励引导企业面向产业风口，加快转型升级，走上创新发展的轨道；把解决具体问题和优化营商环境统筹起来，善于从解决企业具体问题出发，抓住普遍共性诉求，举一反三破解突出问题，不断优化营商环境。要突出抓好“三个重点”。聚焦提振企业发展信心，既抓好中央和省、市惠企政策宣导落地，又切实解决制约企业发展的重大关键问题，更好应对经济下行压力；聚焦解决企业发展障碍，既帮助企业家转变思想观念，精准把握产业发展新情况新趋势，拓宽思路视野，增强市场意识，强化创新引领，真正以观念创新开创发展新局，又逐一研究解决企业遇到的实际困难，切实消除发展障碍；聚焦优化营商环境，树牢改革思维和创新意识，深化行政审批制度改革，提高政府运行效率，坚持以企业发展为中心营造浓厚助商氛围，深化要素市场化配置改革，提高企业通过市场获取资源要素的便利化程度，着力打造有利于市场主体公平竞争的法治环境。要着力解决“三个问题”。针对解决思想障碍问题，构建亲清政商关系，树立“交友交心而不交利”的理念，大胆与企业家交朋友，真正摆正位置、主动服务、躬身入企，当好“店小二”“服务员”；针对解决思维观念问题，坚持从企业的角度、用企业家的思维看问题，强化市场思维、效率思维、成本思维，真正想企业之所想、急企业之所急、解企业之所难；针对解决能力提升问题，注重产业学习研究，加强系统培训，主动向企业家学习，努力成为抓产业的行家里手，更好帮助有前景但又有实际困难的企业摆脱困境、加快发展。

刘英锋肯定了我市“万人助万企”活动成效。他指出，深入推进“万人助万企”活动，是省委省政府作出的重大决策，也是各级政府转理念、转方法、转作风的一次重要实践。要围绕“服务覆盖面更广、问题解决率更高、专项服务更深、经济基本盘更稳”目标，进一步营造狠抓落实的浓厚氛围，以更实更细更精准的助企举措，赢得更多发展主动。要严密活动组织实施，强化反映问题办理，抓实惠企助企政策落地，加快推动规上企业研发全覆盖，更加注重科技型企业培育，持续加强督查考评，确保企业反映问题“件件有回音、事事有着落”。省第三服务工作组将立足职能、发挥优势，进一步聚焦企业发展需求，健全省市联动机制，提升助企服务水平，全面推进“万人助万企”活动走深走实。

就做好服务企业具体工作，徐衣显指出，一要精准施策帮助企业纾困解难，高效落实减税降费政策，加大企业用能保障力度，着力降低融资成本，助力企业解决用工难题。二要多策并举培育壮大市场主体，大力推进“个转企、小升规、规改股、股上市、企转新”，充分激发市场主体发展活力和创新能力。三要集中力量推进“三个一批”项目建设，优质高效服务项目加快落地达效，强化项目要素保障，深入开展精准招商，加强项目谋划储备。四要持续增强企业创新能力，完善科技创新激励政策体系，支持企业打造高能级创新平台，加快推动企业研发活动全覆盖，促进创新成果加速转化落地。五要加快实施数字化转型行动，以政策支持破解“不敢转”，以示范引领破解“不会转”，以推广应用破解“不想转”，以优化服务破解“不能转”。六要大力推进“基金入洛”工程，重点发展市场化产业基金，加快推动政府引导产业基金发展，积极构建基金协同发展体系，切实用好资本市场发展风口产业。七要持续有力抓好营商环境“七件事”，全面推行“一件事一次办” “有诉即办” “标准地+承诺制” “交房即发证”等改革，全面开展打击电信网络诈骗、打击恶意逃废债、依规依法兑现承诺等“三大专项行动”，着力打造最优营商环境。八要健全完善服务企业长效机制，加强企业包联，深化问题办理，强化督导考评，持续优化助企措施，全面提升服务质效。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。会议通报了全市“万人助万企”工作推进情况。宜阳县、洛龙区、市科技局、市“万人助万企”第十四服务工作组作典型发言。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧）