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江凌与建业集团董事长胡葆森、省文旅投资集团董事长吴孟铎举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.16 23:35

聚焦特色IP 深化拓展合作
协力打造沉浸式文旅目的地
江凌与建业集团董事长胡葆森、省文旅投资集团董事长吴孟铎举行工作会谈 徐衣显参加

　　16日下午，市委书记江凌与建业集团董事长胡葆森、省文旅投资集团董事长吴孟铎举行工作会谈。

　　会谈中，建业集团介绍了在洛部分沉浸式文旅项目的策划方案，省文旅投资集团介绍了在洛注册和近期工作重点等情况，三方就落实省委省政府关于文旅文创融合战略的部署要求，聚焦洛阳特色文旅IP，深化拓展文旅领域合作，协力在洛打造沉浸式文旅目的地进行深入交流，达成广泛共识。

　　大家一致认为，沉浸式文旅产业是当前文旅产业发展的风口，市场潜力巨大。洛阳历史文化资源丰富，是一座自带流量的著名古都，在发展沉浸式文旅产业上具有独特优势。隋唐洛阳城是洛阳最具核心竞争力的文旅品牌。落地推出一批以隋唐历史文化资源为主题、以沉浸式体验为特色的高质量文旅项目，对提高洛阳古都辨识度和游客认同感，打造沉浸式文旅目的地具有重要意义。洛阳正在着力整合资源、优化场景、创新业态，以隋唐洛阳城国家考古遗址公园为重点，探索打造全国大遗址保护3.0版示范项目，为三方深化文旅领域项目合作提供了广阔空间。洛阳市委市政府将抓好隋唐洛阳城历史中轴线复原展示和宫城区、里坊区遗址公园建设，持续实施天街遗址保护展示工程，尽快恢复古都历史中轴线气象，为各类文旅文创项目发展奠定良好基础。建业集团和省文旅投资集团将发挥各自平台优势、投融资优势、策划运营优势，积极策划、推动一批高成长性的沉浸式文旅项目在洛阳落地，为推动洛阳传统文化和特色文旅IP出圈、成为全国沉浸式文旅产业发展新高地作出积极贡献。

　　建业集团党委书记代纪玲、助理总裁兼文旅公司总经理姚培，省文旅投资集团筹建组副组长李大伟、张立新，市领导徐衣显、王军、魏险峰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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